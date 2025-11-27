Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что Украина пойдет на предложенный США мирный договор
11:12 27.11.2025 (обновлено: 14:34 27.11.2025)
Лукашенко заявил, что Украина пойдет на предложенный США мирный договор
Лукашенко заявил, что Украина пойдет на предложенный США мирный договор - РИА Новости, 27.11.2025
Лукашенко заявил, что Украина пойдет на предложенный США мирный договор
Киев будет вынужден согласиться на мирный план, подготовленный США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ. РИА Новости, 27.11.2025
Лукашенко заявил, что Украина пойдет на предложенный США мирный договор

Лукашенко: Киев пойдет на мирный договор с США из-за риска потери страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
БИШКЕК, 27 ноя — РИА Новости. Киев будет вынужден согласиться на мирный план, подготовленный США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ.
"Сейчас, как у нас говорят, мяч на украинской стороне. И, думаю, что в связи с теми событиями, которые развиваются на фронте, Украина пойдет на этот мирный договор. В противном случае потеряет страну полностью", — привело его слова агентство Белта.
Также он назвал план главы Белого дома Дональда Трампа работоспособным. По его словам, президент Владимир Путин признает, что это хорошая основа для переговоров.
Белорусский лидер уточнил, что поддерживает усилия Россию по урегулированию конфликта. При этом он отметил, что не хочет быть посредником на переговорах.
В то же время Минск готов стать площадкой для переговоров, добавил Лукашенко.
