Лукашенко заявил, что ОДКБ должна реагировать на милитаризацию в Европе
Лукашенко заявил, что ОДКБ должна реагировать на милитаризацию в Европе - РИА Новости, 27.11.2025
Лукашенко заявил, что ОДКБ должна реагировать на милитаризацию в Европе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ОДКБ должны реагировать на милитаризацию в Европе и реагируют. РИА Новости, 27.11.2025
в мире
белоруссия
европа
бишкек
александр лукашенко
одкб
белоруссия
европа
бишкек
Новости
