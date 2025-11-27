Рейтинг@Mail.ru
11:05 27.11.2025
Лукашенко заявил, что ОДКБ должна реагировать на милитаризацию в Европе
Лукашенко заявил, что ОДКБ должна реагировать на милитаризацию в Европе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ОДКБ должны реагировать на милитаризацию в Европе и реагируют. РИА Новости, 27.11.2025
в мире, белоруссия, европа, бишкек, александр лукашенко, одкб
В мире, Белоруссия, Европа, Бишкек, Александр Лукашенко, ОДКБ
Лукашенко заявил, что ОДКБ должна реагировать на милитаризацию в Европе

МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ОДКБ должны реагировать на милитаризацию в Европе и реагируют.
"Европейские страны фактически переводят свою экономику на военные рельсы, наращивают инвестиции в оборонную промышленность, увеличивают объемы производства вооружений. Мы в ОДКБ должны на это реагировать и реагируем", - заявил президент Белоруссии на саммите ОДКБ в Бишкеке. Его слова приводит агентство Белта.
Лукашенко поддержал усилия России в реагировании на мирный план по Украине
В миреБелоруссияЕвропаБишкекАлександр ЛукашенкоОДКБ
 
 
