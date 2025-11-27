https://ria.ru/20251127/lukashenko-2057938328.html
Лукашенко сравнил обстановку на западных рубежах с "осажденной крепостью"
Лукашенко сравнил обстановку на западных рубежах с "осажденной крепостью" - РИА Новости, 27.11.2025
Лукашенко сравнил обстановку на западных рубежах с "осажденной крепостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ сравнил обстановку на западных рубежах с "осажденной крепостью". РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T10:54:00+03:00
2025-11-27T10:54:00+03:00
2025-11-27T10:54:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057934421_0:186:3312:2048_1920x0_80_0_0_dbad8860d933d07d168ebaac0aea2fca.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2057938136.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057934421_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_e087e1c049740745574087287a134286.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко, одкб
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, ОДКБ
Лукашенко сравнил обстановку на западных рубежах с "осажденной крепостью"
Лукашенко сравнил обстановку на западных рубежах с осажденной крепостью
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ сравнил обстановку на западных рубежах с "осажденной крепостью".
"По периметру границ ОДКБ нарастают военные риски и угрозы, особенно на западном фланге организации, где, казалось бы, должна сохраняться адекватная и стабильная ситуация. Обстановка похожа на осажденную крепость, в которой сегодня живет Беларусь", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.