Лукашенко одобрил проект соглашения Белоруссии и Алжира о ВТС

МИНСК, 27 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил проект соглашения о военно-техническом сотрудничестве республики с Алжиром.
"Одобрить проект соглашения о военно-техническом сотрудничестве между правительством Республики Беларусь и правительством Алжирской Народной Демократической Республики … в качестве основы для проведения переговоров", - говорится в документе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.
Текст проекта соглашения не публикуется.
На проведение переговоров по проекту и его подписание Лукашенко уполномочил Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии, разрешив при необходимости вносить в документ изменения, не имеющие принципиального характера.
На прошлой неделе Лукашенко сообщил, что в ближайшее время отправится в большую командировку по Югу планеты, в ходе которой планирует посетить Алжир.