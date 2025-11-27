Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко одобрил проект соглашения Белоруссии и Алжира о ВТС - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:07 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/lukashenko-2057876238.html
Лукашенко одобрил проект соглашения Белоруссии и Алжира о ВТС
Лукашенко одобрил проект соглашения Белоруссии и Алжира о ВТС - РИА Новости, 27.11.2025
Лукашенко одобрил проект соглашения Белоруссии и Алжира о ВТС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил проект соглашения о военно-техническом сотрудничестве республики с Алжиром. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T03:07:00+03:00
2025-11-27T03:07:00+03:00
в мире
белоруссия
алжир (провинция)
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862191167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f2b0ba5b143317f82b14ed5cb129b9a.jpg
https://ria.ru/20251022/alzhir-2049758663.html
белоруссия
алжир (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862191167_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_c1ca030313c6d521e474934637bc4d4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, алжир (провинция), александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Алжир (провинция), Александр Лукашенко
Лукашенко одобрил проект соглашения Белоруссии и Алжира о ВТС

Лукашенко утвердил соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Алжиром

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 27 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил проект соглашения о военно-техническом сотрудничестве республики с Алжиром.
"Одобрить проект соглашения о военно-техническом сотрудничестве между правительством Республики Беларусь и правительством Алжирской Народной Демократической Республики … в качестве основы для проведения переговоров", - говорится в документе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.
Текст проекта соглашения не публикуется.
На проведение переговоров по проекту и его подписание Лукашенко уполномочил Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии, разрешив при необходимости вносить в документ изменения, не имеющие принципиального характера.
На прошлой неделе Лукашенко сообщил, что в ближайшее время отправится в большую командировку по Югу планеты, в ходе которой планирует посетить Алжир.
Мечеть Джамаа аль-Джазаир в Алжире - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Мухаммед Туиль: Алжир не видит более подходящего партнера, чем Россия
22 октября, 09:00
 
В миреБелоруссияАлжир (провинция)Александр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала