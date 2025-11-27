https://ria.ru/20251127/lnr-2058198544.html
В ЛНР задержали мужчину, передававшего Киеву данные о ВС России
В ЛНР задержали мужчину, передававшего Киеву данные о ВС России - РИА Новости, 27.11.2025
В ЛНР задержали мужчину, передававшего Киеву данные о ВС России
В ЛНР задержан житель луганского города Свердловск, передававший спецслужбам Украины данные о местах дислокации подразделений ВС РФ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T21:04:00+03:00
2025-11-27T21:04:00+03:00
2025-11-27T21:04:00+03:00
происшествия
россия
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_186:35:1282:652_1920x0_80_0_0_1402121af28e8660367d379f410035fb.jpg
https://ria.ru/20251119/krym-2056010537.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_145:0:1284:854_1920x0_80_0_0_d6f91749023ea8679c70a3d0fb222d9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, луганская народная республика
Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика
В ЛНР задержали мужчину, передававшего Киеву данные о ВС России
В ЛНР задержали мужчину, передававшего спецслужбам Украины данные о ВС России