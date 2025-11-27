Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР задержали мужчину, передававшего Киеву данные о ВС России - РИА Новости, 27.11.2025
21:04 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/lnr-2058198544.html
В ЛНР задержали мужчину, передававшего Киеву данные о ВС России
В ЛНР задержали мужчину, передававшего Киеву данные о ВС России
В ЛНР задержали мужчину, передававшего Киеву данные о ВС России

ЛУГАНСК, 27 ноя – РИА Новости. В ЛНР задержан житель луганского города Свердловск, передававший спецслужбам Украины данные о местах дислокации подразделений ВС РФ, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, осуществившего собирание сведений военного характера. Установлено, что житель города Свердловска в целях оказания содействия вооруженным формированиям противника передал представителям спецслужб Украины данные о местах дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации", - сообщили РИА Новости в УФСБ.
В силовой структуре уточнили, что против задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Государственная измена". Ведется следствие.
