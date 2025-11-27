Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: 60 тысяч рабочих мест создадут на новых предприятиях в Москве
27.11.2025
Ликсутов: 60 тысяч рабочих мест создадут на новых предприятиях в Москве
Ликсутов: 60 тысяч рабочих мест создадут на новых предприятиях в Москве
Ликсутов: 60 тысяч рабочих мест создадут на новых предприятиях в Москве

Максим Ликсутов: 60 тысяч рабочих мест появится на новых предприятиях в Москве

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Около 60 тысяч рабочих мест появится на новых предприятиях в столице, которые будут созданы в рамках стратегии развития промышленности Москвы, рассказал заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Стратегия была утверждена столичным градоначальником Сергеем Собяниным. Так, с начала 2025 года стартовали восемь масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в различных сферах – в частности, пищевой, строительной, фармацевтической, электронной и легкой промышленности.
"По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина город активно содействует развитию и расширению промышленной инфраструктуры, и во многом это происходит благодаря МаИП. Сегодня одобрено и реализуется более 100 проектов, которые позволят разместить современные производства в разных районах столицы. Их общая площадь превысит четыре миллиона квадратных метров, а их запуск обеспечит трудоустройство около 60 тысяч жителей", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Статус МаИП получают те объекты, которые являются важными для прогресса столицы и обновления московской инфраструктуры.
"С начала 2025 года в Москве стартовали восемь масштабных инвестиционных проектов в пищевой, строительной, фармацевтической, электронной и легкой промышленности. Предприятия будут расположены в шести административных округах города, их совокупная площадь превысит 436 тысяч квадратных метров", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
Он добавил, что после выхода масштабных инвестпроектов на проектную мощность для жителей столицы создадут порядка шести тысяч новых рабочих мест.
Таким образом, чтобы реализовать инвестпроекты, компании-застройщики могут привлечь участки земли в аренду на льготных условиях, а для компаний, занимающихся производством, предусмотрена дополнительная поддержка – например, они могут взять землю в аренду за сумму за один рубль в год.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Екатерина Соловьева отметила, что с начала года город заключил восемь договоров о предоставлении инвесторам земельных участков для реализации промышленных МаИП. В столице для этого выделили участки, общая площадь которых составляет свыше 60 гектаров. Соловьева добавила, что Москва со своей стороны следит за исполнением договора застройщиками на каждом этапе.
Ранее Собянин рассказал об основных направлениях промышленного развития города. Он подчеркивал, что в рамках программы МаИП в городе уже введено в эксплуатацию 10 современных производственных площадок, на которых создали свыше 4 тысяч рабочих мест. В перспективе планируется до 2030 года реализовать более 100 новых объектов общей площадью около 4 миллионов квадратных метров. Запуск этих объектов обеспечит работой порядка 60 тысяч человек.
С 2016 года в столице воплощается программа МаИП. Инвестпроекты способствуют развитию московской экономики. Благодаря им инвесторы получают возможность на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты с обязательным условием создания новых рабочих мест.
Ранее Гарбузов сообщил, что в Москве создадут 14 новых предприятий, которые будут производить электронную технику и лекарственные препараты.
