13:28 27.11.2025 (обновлено: 14:56 27.11.2025)
Путин проводит совещания по развитию атомной отрасли, заявил Лихачев
Путин проводит совещания по развитию атомной отрасли, заявил Лихачев
Путин проводит совещания по развитию атомной отрасли, заявил Лихачев

Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев на КМУ-2025
Генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев на КМУ-2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев на КМУ-2025
СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно проводит совещания, касающиеся развития отечественной атомной отрасли, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Мы понимаем, в каких бюджетных ограничениях мы идем. Мы понимаем, насколько мобилизованы сегодня все силы для решения специальной военной операции. Тем не менее, президент регулярно проводит совещания как по атому мирному, так и по укреплению и развитию ядерного "щита", ядерного "меча". И вот это личное кураторство главы государства, решение самых детальных вопросов, вникание в повестку практически каждой нашей зарубежной стройки - это исторический факт, несмотря на понятную для всех сейчас загрузку президента Российской Федерации", - сказал Лихачев на сессии V Конгресса молодых ученых "80-летие атомной промышленности. Гордость. Вдохновение. Мечта".
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером V Конгресса молодых ученых выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной дискуссии Будущее с ИИ международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин рассказал, как потенциал российской атомной энергетики поможет в ИИ
