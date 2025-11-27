Путин проводит совещания по развитию атомной отрасли, заявил Лихачев

"Мы понимаем, в каких бюджетных ограничениях мы идем. Мы понимаем, насколько мобилизованы сегодня все силы для решения специальной военной операции. Тем не менее, президент регулярно проводит совещания как по атому мирному, так и по укреплению и развитию ядерного "щита", ядерного "меча". И вот это личное кураторство главы государства, решение самых детальных вопросов, вникание в повестку практически каждой нашей зарубежной стройки - это исторический факт, несмотря на понятную для всех сейчас загрузку президента Российской Федерации", - сказал Лихачев на сессии V Конгресса молодых ученых "80-летие атомной промышленности. Гордость. Вдохновение. Мечта".