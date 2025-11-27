https://ria.ru/20251127/lihachev-2058016283.html
Путин проводит совещания по развитию атомной отрасли, заявил Лихачев
Путин проводит совещания по развитию атомной отрасли, заявил Лихачев - РИА Новости, 27.11.2025
Путин проводит совещания по развитию атомной отрасли, заявил Лихачев
Президент России Владимир Путин регулярно проводит совещания, касающиеся развития отечественной атомной отрасли, заявил генеральный директор госкорпорации...
2025-11-27T13:28:00+03:00
2025-11-27T13:28:00+03:00
2025-11-27T14:56:00+03:00
алексей лихачев
россия
владимир путин
общество
СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно проводит совещания, касающиеся развития отечественной атомной отрасли, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Мы понимаем, в каких бюджетных ограничениях мы идем. Мы понимаем, насколько мобилизованы сегодня все силы для решения специальной военной операции. Тем не менее, президент регулярно проводит совещания как по атому мирному, так и по укреплению и развитию ядерного "щита", ядерного "меча". И вот это личное кураторство главы государства, решение самых детальных вопросов, вникание в повестку практически каждой нашей зарубежной стройки - это исторический факт, несмотря на понятную для всех сейчас загрузку президента Российской Федерации", - сказал Лихачев на сессии V Конгресса молодых ученых "80-летие атомной промышленности. Гордость. Вдохновение. Мечта".
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером V Конгресса молодых ученых выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.