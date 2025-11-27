https://ria.ru/20251127/lidery-2057989345.html
Страны ОДКБ договорились о сотрудничестве в биологической безопасности
2025-11-27T12:41:00+03:00
2025-11-27T12:41:00+03:00
2025-11-27T12:41:00+03:00
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтвердили актуальность дальнейшего укрепления международных режимов по запрещению химического и биологического оружия, следует из декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Текст декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ
опубликован на сайте Кремля.
“Подтверждаем актуальность дальнейшего укрепления международных режимов по запрещению химического и биологического оружия, а также развитие сотрудничества в сфере биологической безопасности”, - говорится в документе.
Члены организации также выступили за формирование системы международной информационной безопасности, основанной на принципах Устава ООН
, уважения суверенитета государств и невмешательства во внутренние дела.