Страны ОДКБ договорились о сотрудничестве в биологической безопасности

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтвердили актуальность дальнейшего укрепления международных режимов по запрещению химического и биологического оружия, следует из декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ.

“Подтверждаем актуальность дальнейшего укрепления международных режимов по запрещению химического и биологического оружия, а также развитие сотрудничества в сфере биологической безопасности”, - говорится в документе.