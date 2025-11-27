https://ria.ru/20251127/lidery-2057975028.html
Лидеры стран ОДКБ отметили эффективность совместных учений
Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отметили эффективность ежегодных совместных учений коллективных сил Организации, следует из
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отметили эффективность ежегодных совместных учений коллективных сил Организации, следует из декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ.
В четверг в Бишкеке
прошло заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
. Текст Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ опубликован на сайте Кремля.
"С удовлетворением констатируем эффективность ежегодно проводимых на территориях государств – членов ОДКБ плановых совместных учений войск (коллективных сил) Организации", - говорится в документе.
Члены организации также заявили о намерениях продолжать поступательное развитие сил и средств системы коллективной безопасности для повышения их высокой боевой готовности к решению поставленных задач и противодействию вызовам и угрозам.