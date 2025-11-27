Лидеры стран ОДКБ отметили эффективность совместных учений

"С удовлетворением констатируем эффективность ежегодно проводимых на территориях государств – членов ОДКБ плановых совместных учений войск (коллективных сил) Организации", - говорится в документе.

Члены организации также заявили о намерениях продолжать поступательное развитие сил и средств системы коллективной безопасности для повышения их высокой боевой готовности к решению поставленных задач и противодействию вызовам и угрозам.