Лидеры ОДКБ договорились совершенствовать деятельность организации

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерены и дальше совершенствовать деятельность Организации, обеспечивающей безопасность, суверенитет и территориальную целостность ее членов, следует из декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ.
"Заявляем о своем твердом намерении далее совершенствовать деятельность Организации, обеспечивающей на коллективной основе безопасность, суверенитет и территориальную целостность ее государств-членов", - говорится в документе.
Члены организации также признали актуальность усилий по продвижению в мировом информационном пространстве позитивного образа ОДКБ и противодействию распространения недостоверной информации и навязывания извне деструктивных установок.
Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в Киргизию, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
