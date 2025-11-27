Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ОДКБ договорились совершенствовать деятельность организации
11:45 27.11.2025
Лидеры ОДКБ договорились совершенствовать деятельность организации
в мире, киргизия, бишкек, белоруссия, садыр жапаров, александр лукашенко, одкб
В мире, Киргизия, Бишкек, Белоруссия, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, ОДКБ
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерены и дальше совершенствовать деятельность Организации, обеспечивающей безопасность, суверенитет и территориальную целостность ее членов, следует из декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ.
"Заявляем о своем твердом намерении далее совершенствовать деятельность Организации, обеспечивающей на коллективной основе безопасность, суверенитет и территориальную целостность ее государств-членов", - говорится в документе.
Члены организации также признали актуальность усилий по продвижению в мировом информационном пространстве позитивного образа ОДКБ и противодействию распространения недостоверной информации и навязывания извне деструктивных установок.
Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в Киргизию, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин назвал ОДКБ авторитетной структурой
В миреКиргизияБишкекБелоруссияСадыр ЖапаровАлександр ЛукашенкоОДКБ
 
 
