Лидеры ОДКБ договорились совершенствовать деятельность организации

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерены и дальше совершенствовать деятельность Организации, обеспечивающей безопасность, суверенитет и территориальную целостность ее членов, следует из декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ.