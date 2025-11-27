Рейтинг@Mail.ru
В США оценили участие зятя Трампа в попытках урегулирования на Украине - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 27.11.2025 (обновлено: 12:48 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/kushner-2057907803.html
В США оценили участие зятя Трампа в попытках урегулирования на Украине
В США оценили участие зятя Трампа в попытках урегулирования на Украине - РИА Новости, 27.11.2025
В США оценили участие зятя Трампа в попытках урегулирования на Украине
Участие зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в попытках урегулирования на Украине является положительным моментом, он пользуется доверием... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T09:05:00+03:00
2025-11-27T12:48:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
джаред кушнер
владимир путин
гордон
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149535/74/1495357417_0:0:5235:2945_1920x0_80_0_0_27745a25f48dad46b1226d64b0f83b1c.jpg
https://ria.ru/20251126/uitkoff-2057670754.html
https://ria.ru/20251127/uitkoff-2057840795.html
https://ria.ru/20251127/vrag-2057780134.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149535/74/1495357417_184:0:4837:3490_1920x0_80_0_0_012588f04c5c12cbe99c7ae0b0e5619e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, джаред кушнер, владимир путин, гордон, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Джаред Кушнер, Владимир Путин, Гордон, Мирный план США по Украине
В США оценили участие зятя Трампа в попытках урегулирования на Украине

FT: в США сочли участие Кушнера в процессе по Украине положительным моментом

© AP Photo / Evan VucciСтарший советник Белого дома Джаред Кушнер
Старший советник Белого дома Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Старший советник Белого дома Джаред Кушнер . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Участие зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в попытках урегулирования на Украине является положительным моментом, он пользуется доверием американского лидера, что является обязательным условием для переговорщика, считает экс-советник по национальной безопасности бывшего вице-президента США Камалы Харрис Филип Гордон.
В среду Трамп заявил, что встреча его спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным планируется на следующей неделе, в ней также, вероятно, будет участвовать зять президента США Джаред Кушнер.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Кремле допустили приезд с Уиткоффом других представителей США
26 ноября, 12:34
"Как и Уиткофф, он (Кушнер - ред.), несомненно, пользуется доверием президента, что является обязательным условием для любого успешного переговорщика", - заявил Гордон, чьи слова приводит газета Financial Times.
По его мнению, участия зятя президента США в усилиях по урегулированию на Украине "в целом является положительным моментом". Гордон отметил, что у Кушнера есть опыт в дипломатии.
Как пишет издание со ссылкой на американского чиновника, Кушнер и Уиткофф, несмотря на разницу в возрасте, тесно общаются. По словам чиновника они часто созваниваются, чтобы обменяться идеями.
Ранее Белый дом подтвердил, что Кушнер входил в группу переговорщиков по Украине на переговорах в Женеве на прошлой неделе.
Кушнер - муж Иванки Трамп, бизнесмен и наследник миллиардного состояния. В годы первого президентства Трампа он работал старшим советником главы государства, теперь он участвует в переговорах в личном качестве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Разоблачение Уиткоффа" может стать последней каплей для Трампа
Вчера, 08:00
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Назван тайный враг мира с Россией в элите США. Несите нового
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияСШАУкраинаДжаред КушнерВладимир ПутинГордонМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала