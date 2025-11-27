В США оценили участие зятя Трампа в попытках урегулирования на Украине

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Участие зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в попытках урегулирования на Украине является положительным моментом, он пользуется доверием американского лидера, что является обязательным условием для переговорщика, считает экс-советник по национальной безопасности бывшего вице-президента США Камалы Харрис Филип Гордон.

"Как и Уиткофф, он (Кушнер - ред.), несомненно, пользуется доверием президента, что является обязательным условием для любого успешного переговорщика", - заявил Гордон , чьи слова приводит газета Financial Times

По его мнению, участия зятя президента США в усилиях по урегулированию на Украине "в целом является положительным моментом". Гордон отметил, что у Кушнера есть опыт в дипломатии.

Как пишет издание со ссылкой на американского чиновника, Кушнер и Уиткофф, несмотря на разницу в возрасте, тесно общаются. По словам чиновника они часто созваниваются, чтобы обменяться идеями.

Ранее Белый дом подтвердил, что Кушнер входил в группу переговорщиков по Украине на переговорах в Женеве на прошлой неделе.

Кушнер - муж Иванки Трамп, бизнесмен и наследник миллиардного состояния. В годы первого президентства Трампа он работал старшим советником главы государства, теперь он участвует в переговорах в личном качестве.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева , так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.