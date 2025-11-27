Внебиржевой курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с 22 июля

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 78 рубля, впервые более чем за четыре месяца, следует из данных торгов.

После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.