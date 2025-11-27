Рейтинг@Mail.ru
12:10 27.11.2025
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с 22 июля
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с 22 июля
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 78 рубля, впервые более чем за четыре месяца, следует из данных торгов.
К 12.06 мск курс доллара снижается на 40 копеек относительно предыдущего дня - до 77,92 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
 
