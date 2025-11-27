Рейтинг@Mail.ru
Защита обжалует пожизненный приговор обвиняемым в теракте на Крымском мосту
11:55 27.11.2025 (обновлено: 12:41 27.11.2025)
Защита обжалует пожизненный приговор обвиняемым в теракте на Крымском мосту
происшествия
керченский пролив
украина
василий малюк
служба безопасности украины
керченский пролив
украина
происшествия, керченский пролив, украина, василий малюк, служба безопасности украины
Происшествия, Керченский пролив, Украина, Василий Малюк, Служба безопасности Украины
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОглашение приговора по делу о теракте на Крымском мосту в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. 27 ноября 2025
Оглашение приговора по делу о теракте на Крымском мосту в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. 27 ноября 2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Защита обжалует пожизненный приговор фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил журналистам адвокат одного из подсудимых Алексей Дубровин.
В четверг суд признал Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна виновными по статьям о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменили контрабанду взрывных устройств. Всех восьмерых подсудимых суд приговорил к пожизненному лишению свободы.
Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту получили пожизненные сроки
Вчера, 11:34
"Обжалуем, конечно", - сказал Дубровин, отвечая на вопрос, будет ли защита обжаловать приговор.
По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных граждан и других. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.
Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
Уголовное дело слушалось в Южном окружном военном суде с конца 2024 года. Свою вину подсудимые не признали, дело слушалось в закрытом режиме. В ходе прений прокурор просил суд назначить всем восьмерым подсудимым пожизненное лишение свободы.
С фигурантов дела о теракте на Крымском мосту взыскали ущерб
Вчера, 11:41
 
ПроисшествияКерченский проливУкраинаВасилий МалюкСлужба безопасности Украины
 
 
