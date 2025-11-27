Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске мужчина с ножом требовал деньги в банке
21:21 27.11.2025
В Красноярске мужчина с ножом требовал деньги в банке
Неизвестный мужчина пришел в офис банка в Красноярске и потребовал от работников отдать деньги, угрожая, предположительно, ножом, после отказа сотрудников... РИА Новости, 27.11.2025
В Красноярске мужчина с ножом требовал деньги в банке

В Красноярске мужчина с ножом требовал деньги в банке, но убежал после отказа

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 27 ноя – РИА Новости. Неизвестный мужчина пришел в офис банка в Красноярске и потребовал от работников отдать деньги, угрожая, предположительно, ножом, после отказа сотрудников злоумышленник сбежал, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.
По данным краевого МВД, инцидент произошел в четверг в Свердловском районе Красноярска.
"В дежурную часть отдела полиции №6 МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина зашел в отделение кредитно-денежного учреждения на улице 60 лет Октября и под угрозой предмета, похожего на нож, потребовал деньги. Получив отказ от сотрудников организации, злоумышленник скрылся", - говорится в сообщении.
Полиция приступила к поиску мужчины, сотрудники устанавливают все обстоятельства, а также личность злоумышленника.
В Москве мужчина украл продукты из Вкусвилла. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Москве мужчина украл продукты из "Вкусвилла", угрожая сотрудникам ножом
17 ноября, 09:53
 
Заголовок открываемого материала