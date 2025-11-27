https://ria.ru/20251127/krasnoyarsk-2058199918.html
В Красноярске мужчина с ножом требовал деньги в банке
В Красноярске мужчина с ножом требовал деньги в банке - РИА Новости, 27.11.2025
В Красноярске мужчина с ножом требовал деньги в банке
Неизвестный мужчина пришел в офис банка в Красноярске и потребовал от работников отдать деньги, угрожая, предположительно, ножом, после отказа сотрудников... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T21:21:00+03:00
2025-11-27T21:21:00+03:00
2025-11-27T21:21:00+03:00
происшествия
красноярск
красноярский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251117/moskva-2055387579.html
красноярск
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Красноярске мужчина с ножом требовал деньги в банке
В Красноярске мужчина с ножом требовал деньги в банке, но убежал после отказа