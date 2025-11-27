Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о наступлении в Красноармейске и Димитрове - РИА Новости, 27.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 27.11.2025 (обновлено: 12:54 27.11.2025)
Минобороны рассказало о наступлении в Красноармейске и Димитрове
Минобороны рассказало о наступлении в Красноармейске и Димитрове

ВС России продолжили наступление в Красноармейске и Димитрове

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Минобороны рассказало о ходе наступления российских военных в Димитрове и Красноармейске.
"В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 117 зданий", — говорится в сводке.
Работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
ВС России сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения в Димитрове
21 ноября, 13:31
Штурмовики продвигаются в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас в Красноармейске и продолжают зачищать от противника Ровное.
Также бойцы отразили восемь атак 425-го штурмового полка и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из Гришино в направлении города. Они уничтожили до 30 украинских военнослужащих.
Военнослужащие продолжают оказывать помощь мирным жителям освобожденных районов Красноармейска - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Минобороны показало, как мирные жители встречают ВС России в Красноармейске
25 ноября, 14:05
За сутки Киев потерял на этом участке фронта более 275 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и пикап.

Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР. В понедельник глава республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска контролируют большую часть города.

Специальная военная операция на Украине
 
 
