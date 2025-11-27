Рейтинг@Mail.ru
23:47 27.11.2025
Российская атомная отрасль стала "многостаночником", заявил Ковальчук
михаил ковальчук
Наука, Михаил Ковальчук
СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Российская атомная отрасль стала "многостаночником", дав начало многим передовым технологиям, без которых невозможно дальнейшее развитие, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Он выступил модератором сессии "Атом должен быть рабочим, а не солдатом" в рамках V Конгресса молодых ученых. Название сессии повторяет известные слова научного руководителя советского атомного проекта академика Игоря Курчатова о необходимости развития мирного атома. На сессии говорилось о том, как атомная отрасль дала новые передовые направления - в энергетике, материаловедении, медицине, суперкомпьютерах, биотехнологиях.
Антон Кобяков на КМУ-2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Российская наука требует защиты от "охоты за мозгами", заявил Кобяков
Вчера, 20:28
"Мы говорили сейчас о том, как атом, став "солдатом", охраняя наши жизни, превратился в "рабочего", причем в рабочего-многостаночника", - сказал Ковальчук.
Но, став "рабочим", атом не перестал быть "солдатом", подчеркнул президент Курчатовского института. "И поэтому мы с вами живы и суверенны", - отметил Ковальчук.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером V Конгресса молодых ученых выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
Михаил Ковальчук на КМУ-2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Ковальчук рассказал об эффекте от "омоложения" корпусов реакторов АЭС
Вчера, 16:10
 
Наука
 
 
