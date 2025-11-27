Российская атомная отрасль стала "многостаночником", заявил Ковальчук

СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Российская атомная отрасль стала "многостаночником", дав начало многим передовым технологиям, без которых невозможно дальнейшее развитие, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Он выступил модератором сессии "Атом должен быть рабочим, а не солдатом" в рамках V Конгресса молодых ученых. Название сессии повторяет известные слова научного руководителя советского атомного проекта академика Игоря Курчатова о необходимости развития мирного атома. На сессии говорилось о том, как атомная отрасль дала новые передовые направления - в энергетике, материаловедении, медицине, суперкомпьютерах, биотехнологиях.

"Мы говорили сейчас о том, как атом, став "солдатом", охраняя наши жизни, превратился в "рабочего", причем в рабочего-многостаночника", - сказал Ковальчук.

Но, став "рабочим", атом не перестал быть "солдатом", подчеркнул президент Курчатовского института. "И поэтому мы с вами живы и суверенны", - отметил Ковальчук.