https://ria.ru/20251127/kosmos-2057922069.html
Жена командира "Союза МС-28" сделала неожиданное признание
Жена командира "Союза МС-28" сделала неожиданное признание - РИА Новости, 27.11.2025
Жена командира "Союза МС-28" сделала неожиданное признание
Командир космического корабля "Союз МС-28" Сергей Кудь-Сверчков перед полётом на Международную космическую станцию спокойно отреагировал на новость о том, что... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T10:20:00+03:00
2025-11-27T10:20:00+03:00
2025-11-27T12:23:00+03:00
сергей кудь-сверчков
сергей микаев
кристофер уильямс
роскосмос
наса
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057977619_0:0:2787:1569_1920x0_80_0_0_e47b4a34f594c433c360d0f138199688.jpg
https://ria.ru/20251127/kosmos-2057867235.html
https://ria.ru/20251102/krikalev-2052453919.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057977619_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_196dd1a5443fcff28e096ca90afcf8bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кудь-сверчков, сергей микаев, кристофер уильямс, роскосмос, наса
Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Кристофер Уильямс, Роскосмос, НАСА, Наука
Жена командира "Союза МС-28" сделала неожиданное признание
Жена командира Союза МС-28 перед полетом призналась в поломке стиральной машины
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 27 ноя - РИА Новости. Командир космического корабля "Союз МС-28" Сергей Кудь-Сверчков перед полётом на Международную космическую станцию спокойно отреагировал на новость о том, что его жена Ольга сломала дома стиральную машину.
"Они (дети космонавта - ред.) ничего не сломают, пока ты не вернёшься. Но я уже сломала стиральную машину", - сказала она после того, как космонавт надел скафандр и у него было время пообщаться с родными.
"Это нормально, так и должно быть. Это тоже по плану", - ответил ей Кудь-Сверчков
.
Полёт корабля "Союз МС-28" к Международной космической станции намечен на 27 ноября. В основной экипаж корабля помимо Кудь-Сверчкова входят космонавт "Роскосмоса
" Сергей Микаев
и астронавт NASA Кристофер Уильямс
.
Как ожидается, экипаж проведёт на орбите 242 дня. По российской программе запланированы более 40 экспериментов, а также два выхода в открытый космос - в апреле и в июне 2026 года.