Жена командира "Союза МС-28" сделала неожиданное признание

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 27 ноя - РИА Новости. Командир космического корабля "Союз МС-28" Сергей Кудь-Сверчков перед полётом на Международную космическую станцию спокойно отреагировал на новость о том, что его жена Ольга сломала дома стиральную машину.

"Они (дети космонавта - ред.) ничего не сломают, пока ты не вернёшься. Но я уже сломала стиральную машину", - сказала она после того, как космонавт надел скафандр и у него было время пообщаться с родными.