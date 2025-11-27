Рейтинг@Mail.ru
Жена командира "Союза МС-28" сделала неожиданное признание
Наука
 
10:20 27.11.2025 (обновлено: 12:23 27.11.2025)
Жена командира "Союза МС-28" сделала неожиданное признание
Жена командира "Союза МС-28" сделала неожиданное признание
Командир космического корабля "Союз МС-28" Сергей Кудь-Сверчков перед полётом на Международную космическую станцию спокойно отреагировал на новость о том, что... РИА Новости, 27.11.2025
Жена командира "Союза МС-28" сделала неожиданное признание

Жена командира Союза МС-28 перед полетом призналась в поломке стиральной машины

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 27 ноя - РИА Новости. Командир космического корабля "Союз МС-28" Сергей Кудь-Сверчков перед полётом на Международную космическую станцию спокойно отреагировал на новость о том, что его жена Ольга сломала дома стиральную машину.
"Они (дети космонавта - ред.) ничего не сломают, пока ты не вернёшься. Но я уже сломала стиральную машину", - сказала она после того, как космонавт надел скафандр и у него было время пообщаться с родными.
Два космонавта и астронавт в четверг полетят на МКС
Вчера, 01:17
Два космонавта и астронавт в четверг полетят на МКС
Вчера, 01:17
"Это нормально, так и должно быть. Это тоже по плану", - ответил ей Кудь-Сверчков.
Полёт корабля "Союз МС-28" к Международной космической станции намечен на 27 ноября. В основной экипаж корабля помимо Кудь-Сверчкова входят космонавт "Роскосмоса" Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс.
Как ожидается, экипаж проведёт на орбите 242 дня. По российской программе запланированы более 40 экспериментов, а также два выхода в открытый космос - в апреле и в июне 2026 года.
Крикалев рассказал об участниках первой миссии на МКС
2 ноября, 02:14
Крикалев рассказал об участниках первой миссии на МКС
2 ноября, 02:14
 
Сергей Кудь-СверчковСергей МикаевКристофер УильямсРоскосмосНАСА
 
 
