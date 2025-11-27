https://ria.ru/20251127/korolev-2058179537.html
Королев: Тверская и Нижегородская области будут сотрудничать в ряде сфер
Встреча временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области Виталия Королева и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина состоялась в...
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Встреча временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области Виталия Королева и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина состоялась в Старицком округе, главы регионов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном взаимодействии, сообщает пресс-служба правительства Верхневолжья.
"Мы видим большие перспективы для долгосрочного взаимодействия Нижегородской и Тверской областей в решении задач, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Ключевые направления для сотрудничества – промышленность и туризм, строительство и транспорт, агропромышленный комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство, наука и инновации, социальный блок", – отметил Королев, его слова приводит пресс-служба.
В соглашении обозначены ключевые направления сотрудничества Тверской и Нижегородской областей, затрагивающие отрасли промышленности, туризма, гуманитарную сферу. Это проведение бизнес-миссий, культурный обмен и другие мероприятия, которые помогут экономической интеграции регионов, развитию кооперации и росту товарооборота, реализации совместных проектов по созданию импортозамещающей продукции.
Соглашение предусматривает обмен практиками в сферах регионального и муниципального управления, подготовки кадров, семейной и молодежной политики, сохранения объектов культурного наследия.
В частности, во время пребывания в Старицком округе Королев и Никитин посетили церковь Покрова Пресвятой Богородицы и церковь Успения Пресвятой Богородицы, обсудили вопросы взаимодействия по реставрации и консервации храмов и других исторических объектов.