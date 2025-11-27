Королев: Тверская и Нижегородская области будут сотрудничать в ряде сфер

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Встреча временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области Виталия Королева и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина состоялась в Старицком округе, главы регионов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном взаимодействии, сообщает пресс-служба правительства Верхневолжья.

"Мы видим большие перспективы для долгосрочного взаимодействия Нижегородской и Тверской областей в решении задач, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Ключевые направления для сотрудничества – промышленность и туризм, строительство и транспорт, агропромышленный комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство, наука и инновации, социальный блок", – отметил Королев, его слова приводит пресс-служба.

В соглашении обозначены ключевые направления сотрудничества Тверской и Нижегородской областей, затрагивающие отрасли промышленности, туризма, гуманитарную сферу. Это проведение бизнес-миссий, культурный обмен и другие мероприятия, которые помогут экономической интеграции регионов, развитию кооперации и росту товарооборота, реализации совместных проектов по созданию импортозамещающей продукции.

Соглашение предусматривает обмен практиками в сферах регионального и муниципального управления, подготовки кадров, семейной и молодежной политики, сохранения объектов культурного наследия.