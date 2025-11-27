Рейтинг@Mail.ru
Регионы содружества "Донбасс" укрепили промышленную кооперацию - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
20:32 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/kooperatsiya-2058194508.html
Регионы содружества "Донбасс" укрепили промышленную кооперацию
Регионы содружества "Донбасс" укрепили промышленную кооперацию - РИА Новости, 27.11.2025
Регионы содружества "Донбасс" укрепили промышленную кооперацию
Регионы содружества "Донбасс", в том числе Ростовская область, укрепили промышленную кооперацию, сообщает правительство региона. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T20:32:00+03:00
2025-11-27T20:32:00+03:00
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058194074_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_5bf61d10c0b044d09536d3a398719f51.jpg
https://ria.ru/20251118/slyusar-2055695157.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058194074_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_2aaf3e959a88b49a6897656de5891918.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ростовская область

Регионы содружества "Донбасс" укрепили промышленную кооперацию

© Фото : Правительство Ростовской областиЗаседание совета содружества "Донбасс"
Заседание совета содружества Донбасс - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Правительство Ростовской области
Заседание совета содружества "Донбасс"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Регионы содружества "Донбасс", в том числе Ростовская область, укрепили промышленную кооперацию, сообщает правительство региона.
В Воронеже прошло заседание совета содружества "Донбасс". Представители регионов обсудили итоги работы отраслевых групп и планы на 2026 год. Делегацию Ростовской области возглавил первый замгубернатора Алексей Господарев.
"В четырех регионах, входящих в содружество, живет почти 10 миллионов человек. Мы активно сотрудничаем в промышленности, агросекторе, строительстве, совместно реализуем социальные проекты и проекты в сфере малого бизнеса", - отметил Господарев.
Он добавил, что в числе перспективных направлений - сельхозмашиностроение, авиастроение, радиоэлектроника. Особое внимание к развитию логистической инфраструктуры.
"Одним из главных достижений текущего года стало укрепление промышленной кооперации. Ростовская область, Донецкая и Луганская Народные Республики уже создали единый контур для реализации промышленной политики", - говорится в сообщении.
Важным направлением сотрудничества стала также подготовка управленческих кадров исторических территорий. В ростовском филиале Президентской академии прошли обучение более 5 тысяч государственных и муниципальных служащих, организовано 14 учебных потоков. Существенные результаты достигнуты в сфере молодежной политики. За последние два года в Ростовской области прошли масштабные молодежные мероприятия, которые объединили около 4 тысяч молодых людей из всех регионов ЮФО, включая Донбасс и Воронежскую область.
Ключевым аспектом взаимодействия остается гуманитарная поддержка. Для этих целей в Ростовской области действует Единый федеральный склад гуманитарной помощи, который обеспечивает системную поддержку новых регионов. Стороны договорились в 2026 году для расширения возможностей развития территорий участников содружества продолжить работу по каждому направлению.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Слюсарь посетил ведущие машиностроительные предприятия Белоруссии
18 ноября, 12:58
 
Ростовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала