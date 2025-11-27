РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Регионы содружества "Донбасс", в том числе Ростовская область, укрепили промышленную кооперацию, сообщает Регионы содружества "Донбасс", в том числе Ростовская область, укрепили промышленную кооперацию, сообщает правительство региона.

Воронеже прошло заседание совета содружества "Донбасс". Представители регионов обсудили итоги работы отраслевых групп и планы на 2026 год. Делегацию Ростовской области возглавил первый замгубернатора Алексей Господарев.

"В четырех регионах, входящих в содружество, живет почти 10 миллионов человек. Мы активно сотрудничаем в промышленности, агросекторе, строительстве, совместно реализуем социальные проекты и проекты в сфере малого бизнеса", - отметил Господарев.

Он добавил, что в числе перспективных направлений - сельхозмашиностроение, авиастроение, радиоэлектроника. Особое внимание к развитию логистической инфраструктуры.

"Одним из главных достижений текущего года стало укрепление промышленной кооперации. Ростовская область, Донецкая и Луганская Народные Республики уже создали единый контур для реализации промышленной политики", - говорится в сообщении.

Воронежскую область. Важным направлением сотрудничества стала также подготовка управленческих кадров исторических территорий. В ростовском филиале Президентской академии прошли обучение более 5 тысяч государственных и муниципальных служащих, организовано 14 учебных потоков. Существенные результаты достигнуты в сфере молодежной политики. За последние два года в Ростовской области прошли масштабные молодежные мероприятия, которые объединили около 4 тысяч молодых людей из всех регионов ЮФО, включая Донбасс