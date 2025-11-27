https://ria.ru/20251127/konsultant-2057928182.html
Консультант, работавший в детском центре на Урале, имел судимости
Консультант, работавший в детском центре на Урале, имел судимости - РИА Новости, 27.11.2025
Консультант, работавший в детском центре на Урале, имел судимости
Один из консультантов реабилитационного детского центра в Верхней Пышме, где незаконно удерживали подростков, был судим за причастность к грабежу и незаконный... РИА Новости, 27.11.2025
верхняя пышма
свердловская область
Консультант, работавший в детском центре на Урале, имел судимости
МВД: консультант реабилитационного центра в Верхней Пышме имел две судимости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Один из консультантов реабилитационного детского центра в Верхней Пышме, где незаконно удерживали подростков, был судим за причастность к грабежу и незаконный оборот наркотиков, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"Один из консультантов, который работал в этом центре, имеет судимости за причастность к грабежу и незаконный оборот наркотических веществ. Сейчас представители МВД выясняют, как гражданин с таким криминальным прошлым мог оказаться в воспитательном учреждении", — сказал он.
По словам Горелых
, всех детей, обнаруженных в центре, заберут родители: 11 из 22 уже передали им под расписку, еще 11 отправили в учреждения соцполитики, за подростками в ближайшее время приедут законные представители.
Накануне стало известно, что свердловский главк СК
возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы детей в реабилитационном центре в поселке Исеть в Верхней Пышме
.
По информации местных СМИ, речь идет о свердловском филиале "реабилитационного центра Анны Хоботовой". На момент визита полиции в трехэтажном коттедже находились 22 подростка в возрасте от 10 до 18 лет из Ханты-Мансийского автономного округа
, Томска
, Кировской, Свердловской, Челябинской областей
, Иркутска
и Ижевска
. При внешнем осмотре следов побоев у детей не нашли, но их обследуют медики.
Как уточнили в областной прокуратуре, подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в закрытое учреждение отправили родители. Сами дети рассказывают, что к ним применялись негуманные и жестокие методы воспитания.