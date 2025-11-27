Рейтинг@Mail.ru
Консультант, работавший в детском центре на Урале, имел судимости - РИА Новости, 27.11.2025
10:25 27.11.2025 (обновлено: 11:19 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/konsultant-2057928182.html
Консультант, работавший в детском центре на Урале, имел судимости
Один из консультантов реабилитационного детского центра в Верхней Пышме, где незаконно удерживали подростков, был судим за причастность к грабежу и незаконный...
происшествия, верхняя пышма, свердловская область, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Верхняя Пышма, Свердловская область, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
Консультант, работавший в детском центре на Урале, имел судимости

МВД: консультант реабилитационного центра в Верхней Пышме имел две судимости

© Фото : Свердловская полиция/TelegramРеабилитационный детский центр в поселке Исеть в Верхней Пышме, где удерживали подростков
Реабилитационный детский центр в поселке Исеть в Верхней Пышме, где удерживали подростков - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Свердловская полиция/Telegram
Реабилитационный детский центр в поселке Исеть в Верхней Пышме, где удерживали подростков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Один из консультантов реабилитационного детского центра в Верхней Пышме, где незаконно удерживали подростков, был судим за причастность к грабежу и незаконный оборот наркотиков, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"Один из консультантов, который работал в этом центре, имеет судимости за причастность к грабежу и незаконный оборот наркотических веществ. Сейчас представители МВД выясняют, как гражданин с таким криминальным прошлым мог оказаться в воспитательном учреждении", — сказал он.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
СК завел дело после истязания подростков в реабилитационном центре
25 ноября, 22:59
По словам Горелых, всех детей, обнаруженных в центре, заберут родители: 11 из 22 уже передали им под расписку, еще 11 отправили в учреждения соцполитики, за подростками в ближайшее время приедут законные представители.
Накануне стало известно, что свердловский главк СК возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы детей в реабилитационном центре в поселке Исеть в Верхней Пышме.
По информации местных СМИ, речь идет о свердловском филиале "реабилитационного центра Анны Хоботовой". На момент визита полиции в трехэтажном коттедже находились 22 подростка в возрасте от 10 до 18 лет из Ханты-Мансийского автономного округа, Томска, Кировской, Свердловской, Челябинской областей, Иркутска и Ижевска. При внешнем осмотре следов побоев у детей не нашли, но их обследуют медики.
Как уточнили в областной прокуратуре, подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в закрытое учреждение отправили родители. Сами дети рассказывают, что к ним применялись негуманные и жестокие методы воспитания.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Лишали еды и унижали". Что творилось за стенами рехаба в Подмосковье
Вчера, 08:00
 
ПроисшествияВерхняя ПышмаСвердловская областьВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
