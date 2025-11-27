Консультант, работавший в детском центре на Урале, имел судимости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Один из консультантов реабилитационного детского центра в Верхней Пышме, где незаконно удерживали подростков, был судим за причастность к грабежу и незаконный оборот наркотиков, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Один из консультантов, который работал в этом центре, имеет судимости за причастность к грабежу и незаконный оборот наркотических веществ. Сейчас представители МВД выясняют, как гражданин с таким криминальным прошлым мог оказаться в воспитательном учреждении", — сказал он.

По словам Горелых , всех детей, обнаруженных в центре, заберут родители: 11 из 22 уже передали им под расписку, еще 11 отправили в учреждения соцполитики, за подростками в ближайшее время приедут законные представители.

Накануне стало известно, что свердловский главк СК возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы детей в реабилитационном центре в поселке Исеть в Верхней Пышме