В Сириусе представили рейтинг регионов по поддержке молодых ученых
23:57 27.11.2025
В Сириусе представили рейтинг регионов по поддержке молодых ученых
В Сириусе представили рейтинг регионов по поддержке молодых ученых

В Сириусе представили ежегодный рейтинг регионов по поддержке молодых ученых

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Работа КМУ-2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Работа КМУ-2025. Архивное фото
СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Ежегодный рейтинг российских регионов в части поддержки молодых ученых представили на V Конгрессе молодых ученых, в 2025 году в нем лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ.
Презентация результатов рейтинга прошла в рамках сессии "Губернатор как катализатор развития науки в регионе". О принципах формирования рейтинга и его результатах в 2025 году рассказал заместитель директора по науке Института физики высоких энергий имени Логунова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", председатель координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков.
На Конгрессе молодых ученых обсудили развитие науки в новых регионах
Вчера, 23:20
"В этом году мы проанализировали 82 региона по той информации, которую мы получили от аппаратов руководителей регионов... собрали 272 примера мер поддержки", - сказал Марченков.
Рейтинг, составляемый совместно с Госдумой на основе данных от самих регионов, прежде всего учитывает долю молодых ученых в регионе; то, как тот или иной субъект РФ за счет собственных средств поддерживает свои региональные грантовые программы; программы по предоставлению жилья молодым ученым.
Рейтинг позволяет выявлять лучшие практики поддержки молодых ученых, которые могут перенимать другие регионы, пояснил Марченков. Кроме того, оказывается возможным составить единую базу мер поддержки молодых ученых, которой те могут пользоваться, добавил Марченков. Но этот рейтинг - не абсолютное ранжирование, а пример того, как можно оценивать работу регионов в данном направлении, отметил он.
В 2025 году первое место в этом рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Второе место - за Псковской областью, а третье - у Калужской области.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером V Конгресса молодых ученых выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
На Конгрессе молодых ученых обсудили сохранение исторической памяти
Вчера, 23:43
 
Наука
 
 
