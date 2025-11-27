На Конгрессе молодых ученых обсудили сохранение исторической памяти

СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Вопросы важности сохранения исторической памяти и ее влияния на достижение технологического суверенитета Российской Федерации обсудили во время дискуссии на V Конгрессе молодых ученых, сообщила журналистам пресс-служба федеральной территории Сириус.

"Сохранение исторической памяти играет важную роль в достижении технологического суверенитета России. Этот тезис подтверждает стенд "Научно-историческая работа для обеспечения технологического суверенитета", который Образовательный центр "Сириус" представил на Конгрессе молодых ученых", - говорится в сообщении пресс-службы.

Гостям и участникам конгресса показали на стенде архивные фото выдающихся личностей, которые внесли вклад в развитие отечественных естественных наук.

В ходе лекции, состоявшейся на площадке конгресса, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации Елена Малышева рассказала, как умение грамотно оценивать исторический опыт может влиять на качество принимаемых сегодня решений.

В дискуссии также обсудили опасность фальсификаций и подмены исторических фактов в эпоху цифровой трансформации и массовой доступности информации. Пресс-служба отметила, что специалисты высокого уровня, которые применяют методы профессионального анализа документов и умеют отделять правду от вымысла, могут помочь в противодействии этим явлениям.

Пресс-служба напомнила, что в Научно-технологическом университете "Сириус" запущена первая в России программа магистратуры по сохранению исторической памяти. Ее разработали специально по поручению российского лидера Владимира Путина. Программа предназначена для подготовки специалистов, которые в будущем смогут тщательно анализировать исторические события, а также эффективно применять полученные знания в современных условиях.