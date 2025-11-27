Рейтинг@Mail.ru
Российская наука требует защиты от "охоты за мозгами", заявил Кобяков - РИА Новости, 27.11.2025
20:28 27.11.2025 (обновлено: 20:48 27.11.2025)
Российская наука требует защиты от "охоты за мозгами", заявил Кобяков
Российская наука требует защиты от "охоты за мозгами", заявил Кобяков
Российская наука требует защиты от "охоты за мозгами", заявил Кобяков

Антон Кобяков на КМУ-2025
СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Российская наука требует бережного ухода, вложения труда и больших средств, а также защиты от угрозы "охоты за нашими мозгами", заявил советник президента России Антон Кобяков.
"Сегодня наше научное "дерево", с одной стороны, требует бережного ухода, то есть вложения труда, больших средств, "удобрения" всего этого, а, с другой стороны, мы находимся в самом центре большого урагана. Мир быстро меняется, идет охота за нашими головами, мозгами. Мы… осознаем их значение для страны, в целом для нашей цивилизации", - сказал Кобяков на брифинге, на котором подводили предварительные итоги юбилейного V Конгресса молодых ученых.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых, проходящего со среды по пятницу. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
Антон Кобяков
"Росконгресс" стал механизмом реализации потенциала ШОС, заявил Кобяков
22 октября, 16:31
 
