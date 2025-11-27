https://ria.ru/20251127/kobyakov-2058193793.html
Российская наука требует защиты от "охоты за мозгами", заявил Кобяков
2025-11-27T20:28:00+03:00
2025-11-27T20:28:00+03:00
2025-11-27T20:48:00+03:00
общество
СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Российская наука требует бережного ухода, вложения труда и больших средств, а также защиты от угрозы "охоты за нашими мозгами", заявил советник президента России Антон Кобяков.
"Сегодня наше научное "дерево", с одной стороны, требует бережного ухода, то есть вложения труда, больших средств, "удобрения" всего этого, а, с другой стороны, мы находимся в самом центре большого урагана. Мир быстро меняется, идет охота за нашими головами, мозгами. Мы… осознаем их значение для страны, в целом для нашей цивилизации", - сказал Кобяков на брифинге, на котором подводили предварительные итоги юбилейного V Конгресса молодых ученых.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых, проходящего со среды по пятницу. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.