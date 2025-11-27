Российская наука требует защиты от "охоты за мозгами", заявил Кобяков

"Сегодня наше научное "дерево", с одной стороны, требует бережного ухода, то есть вложения труда, больших средств, "удобрения" всего этого, а, с другой стороны, мы находимся в самом центре большого урагана. Мир быстро меняется, идет охота за нашими головами, мозгами. Мы… осознаем их значение для страны, в целом для нашей цивилизации", - сказал Кобяков на брифинге, на котором подводили предварительные итоги юбилейного V Конгресса молодых ученых.