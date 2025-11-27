Кобяков прокомментировал попытку атаки ВСУ на детское учреждение в Сириусе

"Перед тем, как подвести некоторые предварительные итоги нашего мероприятия, обратим внимание на то, что украинская хунта ничего святого не имеет. На детское учреждение сегодня покушались. Были вынуждены эвакуировать из Сириуса детей, людей. Приносим свои извинения. Слава Богу, наши специальные службы с этим всем оперативно справились. Еще раз хочу сказать, что это террористическое образование, захватившее власть на Украине, конечно, создает проблемы не только украинскому народу, но и всем в мире", - сказал Кобяков на брифинге, на котором подводили предварительные итоги юбилейного V Конгресса молодых ученых.