Кобяков прокомментировал попытку атаки ВСУ на детское учреждение в Сириусе - РИА Новости, 27.11.2025
23:51 27.11.2025
Кобяков прокомментировал попытку атаки ВСУ на детское учреждение в Сириусе
Кобяков прокомментировал попытку атаки ВСУ на детское учреждение в Сириусе
Попытка атаки ВСУ на детское учреждение в Сириусе в четверг в который раз показала сущность террористического образования, захватившего власть на Украине,... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T23:51:00+03:00
2025-11-27T23:51:00+03:00
россия
антон кобяков
федеральная территория "сириус"
вооруженные силы украины
украина
происшествия
россия
федеральная территория "сириус"
украина
россия, антон кобяков, федеральная территория "сириус", вооруженные силы украины, украина, происшествия
Россия, Антон Кобяков, Федеральная территория "Сириус", Вооруженные силы Украины, Украина, Происшествия
Кобяков прокомментировал попытку атаки ВСУ на детское учреждение в Сириусе

Кобяков: попытка атаки ВСУ на Сириус показала суть террористического образования

Антон Кобяков. Архивное фото
СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Попытка атаки ВСУ на детское учреждение в Сириусе в четверг в который раз показала сущность террористического образования, захватившего власть на Украине, заявил советник президента России Антон Кобяков.
В четверг глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин сообщил об угрозе атаки БПЛА. Корреспондент РИА Новости передал, что на площадке медиацентра объявляли эвакуацию.
"Перед тем, как подвести некоторые предварительные итоги нашего мероприятия, обратим внимание на то, что украинская хунта ничего святого не имеет. На детское учреждение сегодня покушались. Были вынуждены эвакуировать из Сириуса детей, людей. Приносим свои извинения. Слава Богу, наши специальные службы с этим всем оперативно справились. Еще раз хочу сказать, что это террористическое образование, захватившее власть на Украине, конечно, создает проблемы не только украинскому народу, но и всем в мире", - сказал Кобяков на брифинге, на котором подводили предварительные итоги юбилейного V Конгресса молодых ученых.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых, проходящего со среды по пятницу. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
РоссияАнтон КобяковФедеральная территория "Сириус"Вооруженные силы УкраиныУкраинаПроисшествия
 
 
