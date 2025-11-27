Рейтинг@Mail.ru
Глава Минприроды рассказал, какие российские вузы выбирают студенты КНДР - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/kndr-2058048982.html
Глава Минприроды рассказал, какие российские вузы выбирают студенты КНДР
Глава Минприроды рассказал, какие российские вузы выбирают студенты КНДР - РИА Новости, 27.11.2025
Глава Минприроды рассказал, какие российские вузы выбирают студенты КНДР
Поступающие в российские вузы студенты из КНДР в основном выбирают МГИМО, РУДН и ДВФУ, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, который РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T14:58:00+03:00
2025-11-27T14:58:00+03:00
кндр (северная корея)
россия
москва
александр козлов (глава минприроды)
мгимо
рудн
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/06/1552990635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc423f681d15ba442873699c2f790ad3.jpg
https://ria.ru/20251127/jazyk-2058021043.html
кндр (северная корея)
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/06/1552990635_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_f1f2d5d37e9df5ece10faeea5c3312a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кндр (северная корея), россия, москва, александр козлов (глава минприроды), мгимо, рудн, дальневосточный федеральный университет
КНДР (Северная Корея), Россия, Москва, Александр Козлов (глава Минприроды), МГИМО, РУДН, Дальневосточный федеральный университет
Глава Минприроды рассказал, какие российские вузы выбирают студенты КНДР

Козлов: студенты из КНДР чаще всего выбирают местом обучения МГИМО, РУДН и ДВФУ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР на железнодорожном вокзале Владивостока, куда прибудет поезд председателя КНДР Ким Чен Ына
Флаги России и КНДР на железнодорожном вокзале Владивостока, куда прибудет поезд председателя КНДР Ким Чен Ына - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Флаги России и КНДР на железнодорожном вокзале Владивостока, куда прибудет поезд председателя КНДР Ким Чен Ына. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Поступающие в российские вузы студенты из КНДР в основном выбирают МГИМО, РУДН и ДВФУ, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, который возглавляет межправительственную комиссию РФ и КНДР с российской стороны.
"В этом учебном году 96 человек (из КНДР - ред.) поступили в российские вузы. В основном молодые люди выбирают ДВФУ, МГИМО, РУДН", - сказал Козлов на заседании межправительственной комиссии России и КНДР по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Заседание межправкомиссии России и КНДР прошло в четверг в Москве.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Русский язык стал обязательным в школах в КНДР
Вчера, 13:39
 
КНДР (Северная Корея)РоссияМоскваАлександр Козлов (глава Минприроды)МГИМОРУДНДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала