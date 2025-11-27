Глава Минприроды рассказал, какие российские вузы выбирают студенты КНДР

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Поступающие в российские вузы студенты из КНДР в основном выбирают МГИМО, РУДН и ДВФУ, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, который возглавляет межправительственную комиссию РФ и КНДР с российской стороны.