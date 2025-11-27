https://ria.ru/20251127/kndr-2058048982.html
Глава Минприроды рассказал, какие российские вузы выбирают студенты КНДР
Глава Минприроды рассказал, какие российские вузы выбирают студенты КНДР
Поступающие в российские вузы студенты из КНДР в основном выбирают МГИМО, РУДН и ДВФУ, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, который РИА Новости, 27.11.2025
РИА Новости
2025
КНДР (Северная Корея), Россия, Москва, Александр Козлов (глава Минприроды), МГИМО, РУДН, Дальневосточный федеральный университет
Козлов: студенты из КНДР чаще всего выбирают местом обучения МГИМО, РУДН и ДВФУ