В Китае заявили об опасности разрабатываемой США ПРО "Золотой купол"

ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Разрабатываемая США глобальная система противоракетной обороны "Золотой купол" серьёзно угрожает безопасности в космическом пространстве, говорится в опубликованной в четверг в Белой книге пресс-канцелярии Госсовета КНР

Пресс-канцелярия Госсовета КНР в четверг выпустила Белую книгу "Контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение Китая в новую эпоху".

"Некоторые страны, стремясь к абсолютной безопасности, без каких-либо ограничений продвигают глобальную систему противоракетной обороны "Золотой купол" и стремятся разместить оружие в космическом пространстве, что серьёзно угрожает безопасности в космическом пространстве", - говорится в документе.

Отмечается, что эти страны также продвигают передовое развертывание ракетных систем средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе , серьёзно подрывая глобальный стратегический баланс и стабильность.

"Китай решительно выступает против этого и призывает эти отдельные страны прекратить разработку и развертывание глобальных систем противоракетной обороны и остановить передовое размещение ракет и других наступательных вооружений", - подчеркивается в тексте.

Указано, что "Китай будет решительно противодействовать любым действиям, которые угрожают или наносят ущерб коренным интересам Китая".