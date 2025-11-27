В Китае заявили об опасности разрабатываемой США ПРО "Золотой купол"

ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Разрабатываемая США глобальная система противоракетной обороны "Золотой купол" серьёзно угрожает безопасности в космическом пространстве, говорится в опубликованной в четверг в Белой книге пресс-канцелярии Госсовета КНР.
Пресс-канцелярия Госсовета КНР в четверг выпустила Белую книгу "Контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение Китая в новую эпоху".
"Некоторые страны, стремясь к абсолютной безопасности, без каких-либо ограничений продвигают глобальную систему противоракетной обороны "Золотой купол" и стремятся разместить оружие в космическом пространстве, что серьёзно угрожает безопасности в космическом пространстве", - говорится в документе.
Отмечается, что эти страны также продвигают передовое развертывание ракетных систем средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, серьёзно подрывая глобальный стратегический баланс и стабильность.
"Китай решительно выступает против этого и призывает эти отдельные страны прекратить разработку и развертывание глобальных систем противоракетной обороны и остановить передовое размещение ракет и других наступательных вооружений", - подчеркивается в тексте.
Указано, что "Китай будет решительно противодействовать любым действиям, которые угрожают или наносят ущерб коренным интересам Китая".
В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.