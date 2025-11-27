Рейтинг@Mail.ru
В Китае поезд сбил строителей на путях, погибли 11 человек
07:28 27.11.2025
В Китае поезд сбил строителей на путях, погибли 11 человек
Поезд, проводивший испытания сейсмического оборудования, сбил строителей на путях в городе Куньмин китайской юго-западной провинции Юньнань, 11 человек погибли, РИА Новости, 27.11.2025
в мире
куньмин
юньнань
weibo
китай
куньмин
юньнань
китай
в мире, куньмин, юньнань, weibo, китай
В мире, Куньмин, Юньнань, Weibo, Китай
Автомобиль скорой помощи в Пекине
Автомобиль скорой помощи в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Поезд, проводивший испытания сейсмического оборудования, сбил строителей на путях в городе Куньмин китайской юго-западной провинции Юньнань, 11 человек погибли, двое пострадали, сообщает городское железнодорожное управление.
"Поезд №55537, проводивший испытания сейсмического оборудования, при прохождении поворота в районе станции "Лоянчжэнь" городского округа Куньмин сбил строителей, вышедших на пути. В результате погибли 11 человек, еще двое получили травмы", - говорится в сообщении в официальном аккаунте управления в соцсети Weibo.
После аварии железнодорожное управление немедленно задействовало план экстренного реагирования и совместно с местными органами власти организовало спасательные работы.
К настоящему моменту движение транспорта на станции "Лоянчжэнь" восстановлено, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Профильные ведомства начали расследование для выяснения причин аварии.
В мире Куньмин Юньнань Weibo Китай
 
 
