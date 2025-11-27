Читать ria.ru в

Автомобиль скорой помощи в Пекине. Архивное фото

Автомобиль скорой помощи в Пекине

В Китае поезд сбил строителей на путях, погибли 11 человек

ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Поезд, проводивший испытания сейсмического оборудования, сбил строителей на путях в городе Куньмин китайской юго-западной провинции Юньнань, 11 человек погибли, двое пострадали, сообщает городское железнодорожное управление.

"Поезд №55537, проводивший испытания сейсмического оборудования, при прохождении поворота в районе станции "Лоянчжэнь" городского округа Куньмин сбил строителей, вышедших на пути. В результате погибли 11 человек, еще двое получили травмы", - говорится в сообщении в официальном аккаунте управления в соцсети Weibo

После аварии железнодорожное управление немедленно задействовало план экстренного реагирования и совместно с местными органами власти организовало спасательные работы.