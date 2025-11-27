Рейтинг@Mail.ru
Китай выступил за создание глобальной системы управления для новых областей - РИА Новости, 27.11.2025
06:56 27.11.2025
Китай выступил за создание глобальной системы управления для новых областей
2025-11-27T06:56:00+03:00
2025-11-27T06:56:00+03:00
в мире, китай, оон
В мире, Китай, ООН
Мужчины в центральном деловом районе Пекина
Мужчины в центральном деловом районе Пекина. Архивное фото
ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Китай выступает за создание глобальной системы управления и стандартов для новых областей, включая космос, киберпространство и искусственный интеллект, говорится в Белой книге пресс-канцелярии Госсовета КНР.
Центральное телевидение Китая сообщило, что Госсовет КНР в четверг выпустил Белую книгу "Контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение Китая в новую эпоху". Полный текст документа на сайте пресс-канцелярии Госсовета КНР пока не опубликован.
"В Белой книге отмечается, что такие новые области, как космос, киберпространство и искусственный интеллект, представляют собой новые высоты в развитии человечества, а также являются новым фокусом стратегической безопасности и новыми сферами в глобальном управлении", - сообщает телеканал.
Отмечается, что Китай выступает за то, чтобы ООН, опираясь на всеобщее участие всех стран, играла ведущую роль в продвижении формирования глобальной системы управления и стандартов для новых областей на основе широкого консенсуса.
"Китай продолжает укреплять свой потенциал в области нераспространения, активно участвует в международном процессе нераспространения, содействует международному сотрудничеству в мирном использовании науки и технологий, а также выступает за совершенствование глобального управления в области нераспространения", - указано в документе.
Вместе с тем подчеркивается, что модернизация Китая — это модернизация, основанная на мирном развитии, и развитие Китая способствует росту миротворческих сил во всём мире.
