Китай выступил за создание глобальной системы управления для новых областей

ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Китай выступает за создание глобальной системы управления и стандартов для новых областей, включая космос, киберпространство и искусственный интеллект, говорится в Белой книге пресс-канцелярии Госсовета КНР.

Центральное телевидение Китая сообщило, что Госсовет КНР в четверг выпустил Белую книгу "Контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение Китая в новую эпоху". Полный текст документа на сайте пресс-канцелярии Госсовета КНР пока не опубликован.

"В Белой книге отмечается, что такие новые области, как космос, киберпространство и искусственный интеллект, представляют собой новые высоты в развитии человечества, а также являются новым фокусом стратегической безопасности и новыми сферами в глобальном управлении", - сообщает телеканал.

Отмечается, что Китай выступает за то, чтобы ООН , опираясь на всеобщее участие всех стран, играла ведущую роль в продвижении формирования глобальной системы управления и стандартов для новых областей на основе широкого консенсуса.

"Китай продолжает укреплять свой потенциал в области нераспространения, активно участвует в международном процессе нераспространения, содействует международному сотрудничеству в мирном использовании науки и технологий, а также выступает за совершенствование глобального управления в области нераспространения", - указано в документе.