https://ria.ru/20251127/kitaj-2057897542.html
Китай выступил за создание глобальной системы управления для новых областей
Китай выступил за создание глобальной системы управления для новых областей - РИА Новости, 27.11.2025
Китай выступил за создание глобальной системы управления для новых областей
Китай выступает за создание глобальной системы управления и стандартов для новых областей, включая космос, киберпространство и искусственный интеллект,... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T06:56:00+03:00
2025-11-27T06:56:00+03:00
2025-11-27T06:56:00+03:00
в мире
китай
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600145748_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_7e0211dd291c59c836274951d2a41d2f.jpg
https://ria.ru/20250426/ii-2013543232.html
https://ria.ru/20251104/rossija-2052719841.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600145748_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_a8706fd2f03f40ba8777d242d5da36b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, оон
Китай выступил за создание глобальной системы управления для новых областей
Китай выступил за создание глобальной системы управления в области космоса, ИИ
ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Китай выступает за создание глобальной системы управления и стандартов для новых областей, включая космос, киберпространство и искусственный интеллект, говорится в Белой книге пресс-канцелярии Госсовета КНР.
Центральное телевидение Китая
сообщило, что Госсовет КНР в четверг выпустил Белую книгу "Контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение Китая в новую эпоху". Полный текст документа на сайте пресс-канцелярии Госсовета КНР пока не опубликован.
"В Белой книге отмечается, что такие новые области, как космос, киберпространство и искусственный интеллект, представляют собой новые высоты в развитии человечества, а также являются новым фокусом стратегической безопасности и новыми сферами в глобальном управлении", - сообщает телеканал.
Отмечается, что Китай выступает за то, чтобы ООН
, опираясь на всеобщее участие всех стран, играла ведущую роль в продвижении формирования глобальной системы управления и стандартов для новых областей на основе широкого консенсуса.
"Китай продолжает укреплять свой потенциал в области нераспространения, активно участвует в международном процессе нераспространения, содействует международному сотрудничеству в мирном использовании науки и технологий, а также выступает за совершенствование глобального управления в области нераспространения", - указано в документе.
Вместе с тем подчеркивается, что модернизация Китая — это модернизация, основанная на мирном развитии, и развитие Китая способствует росту миротворческих сил во всём мире.