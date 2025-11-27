Рейтинг@Mail.ru
18:39 27.11.2025
Киргизия получает российскую нефть по минимальным ценам, заявил Путин
Киргизия получает российскую нефть по минимальным ценам, заявил Путин
2025-11-27T18:39:00+03:00
2025-11-27T18:39:00+03:00
экономика
киргизия
россия
владимир путин
экономика, киргизия, россия, владимир путин
Экономика, Киргизия, Россия, Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Киргизия получает из России нефть и газ по самым минимальным ценам, это создает благоприятные условия для республики, заявил президент России Владимир Путин.
"Кыргызстан получает из России и нефть, и газ, причем по самым минимальным ценам. И для коммунального хозяйства, для граждан, для промышленности, сельского хозяйства Кыргызстана создаются благоприятные конкурентоспособные условия", - сказал Путин в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич.
Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.
Россию и Киргизию объединяет уважение к культуре и языку, заявил Путин
