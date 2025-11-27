Рейтинг@Mail.ru
Киев и Лондон подписали соглашение о беспилотниках - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/kiev-2057956365.html
Киев и Лондон подписали соглашение о беспилотниках
Киев и Лондон подписали соглашение о беспилотниках - РИА Новости, 27.11.2025
Киев и Лондон подписали соглашение о беспилотниках
Киев и Лондон подписали лицензионное соглашение о производстве украинских дронов-перехватчиков в Великобритании, произведенные БПЛА будут передаваться Киеву,... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T11:40:00+03:00
2025-11-27T11:40:00+03:00
в мире
украина
великобритания
киев
денис шмыгаль
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d96903c402814986fced94236ff13d1.jpg
https://ria.ru/20251126/london-2057830674.html
https://ria.ru/20251126/britanija-2057834742.html
украина
великобритания
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889700_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_732bc8871520679b740f27e6fa3748a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, киев, денис шмыгаль, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Великобритания, Киев, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров, НАТО
Киев и Лондон подписали соглашение о беспилотниках

Киев и Лондон подписали соглашение о производстве украинских БПЛА в Британии

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Киев и Лондон подписали лицензионное соглашение о производстве украинских дронов-перехватчиков в Великобритании, произведенные БПЛА будут передаваться Киеву, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
В начале октября в британском министерстве обороны сообщили, что Украина и Великобритания намерены начать совместное производство дронов-перехватчиков для противовоздушной обороны, рассчитанных на уничтожение барражирующих боеприпасов.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Лондон хочет и дальше вооружать Киев, заявил посол России в Британии
26 ноября, 20:07
"Делегации министерства обороны Украины и министерства обороны Великобритании подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus. Это исторический прецедент и следующий важный шаг, который позволит производить в Великобритании украинские перехватчики", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, планируется производство до нескольких тысяч дронов-перехватчиков в месяц, которые в дальнейшем будут передаваться Украине.
В начале сентября украинский производитель беспилотников Ukrspecsystems объявил об инвестициях в размере 200 миллионов фунтов стерлингов (266 миллионов долларов) в производство БПЛА в Великобритании. Предприятие будет построено в городе Милденхолл, графство Саффолк. Также будет создан испытательный центр на аэродроме Элмсетт вблизи Ипсвича.
Позже власти Британии объявили о начале строительства нового завода по производству БПЛА в Суиндоне на юго-западе Великобритании, который откроется в 2026 году. По заявлению властей, новый завод будет обеспечивать полный цикл производства беспилотников - от изготовления прототипов до сборки. Там также будут проводиться исследования и разработки. При этом Лондон не уточнил, будет ли предприятие поставлять БПЛА на Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Британия не заинтересована в мирном урегулировании на Украине, заявил Келин
26 ноября, 20:47
 
В миреУкраинаВеликобританияКиевДенис ШмыгальСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала