Киев и Лондон подписали соглашение о беспилотниках

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Киев и Лондон подписали лицензионное соглашение о производстве украинских дронов-перехватчиков в Великобритании, произведенные БПЛА будут передаваться Киеву, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

В начале октября в британском министерстве обороны сообщили, что Украина Великобритания намерены начать совместное производство дронов-перехватчиков для противовоздушной обороны, рассчитанных на уничтожение барражирующих боеприпасов.

"Делегации министерства обороны Украины и министерства обороны Великобритании подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus. Это исторический прецедент и следующий важный шаг, который позволит производить в Великобритании украинские перехватчики", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале

По его словам, планируется производство до нескольких тысяч дронов-перехватчиков в месяц, которые в дальнейшем будут передаваться Украине.

В начале сентября украинский производитель беспилотников Ukrspecsystems объявил об инвестициях в размере 200 миллионов фунтов стерлингов (266 миллионов долларов) в производство БПЛА в Великобритании. Предприятие будет построено в городе Милденхолл, графство Саффолк. Также будет создан испытательный центр на аэродроме Элмсетт вблизи Ипсвича.

Позже власти Британии объявили о начале строительства нового завода по производству БПЛА в Суиндоне на юго-западе Великобритании, который откроется в 2026 году. По заявлению властей, новый завод будет обеспечивать полный цикл производства беспилотников - от изготовления прототипов до сборки. Там также будут проводиться исследования и разработки. При этом Лондон не уточнил, будет ли предприятие поставлять БПЛА на Украину.