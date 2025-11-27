Хоценко: бюджет Омской области ориентирован на устойчивое развитие региона

https://ria.ru/20251127/khotsenko-2057944421.html
ОМСК, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что проект бюджета Омской области сформирован как сбалансированный и ориентированный на устойчивое развитие региона, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
Бюджет региона на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов принят на заседании законодательного собрания Омской области в первом чтении. Доходы и расходы областного бюджета увеличены на 547 миллионов рублей. Из общего объема прироста 400 миллионов рублей составляют дополнительные поступления по акцизам на нефтепродукты, которые направят в региональный дорожный фонд.
"Проект бюджета сформирован исходя из ключевых приоритетов: выполнения социальных обязательств перед жителями, достижения национальных целей, обозначенных президентом Российской Федерации, а также обеспечения устойчивости и сбалансированности региональной финансовой системы", – сообщили в пресс-службе.
С учетом поправок доходы областного бюджета на 2026 год составят 177 миллиардов рублей, а расходы — 178,6 миллиарда рублей. Привлечение коммерческих заимствований не планируется, так как параметр рассчитан с учетом планируемого привлечения средств инфраструктурного бюджетного кредита. Во втором чтении проект бюджета рассмотрят 3 декабря.