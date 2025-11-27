Рейтинг@Mail.ru
Хоценко: бюджет Омской области ориентирован на устойчивое развитие региона
Цветущие поля в Омской области
Омская область
 
11:10 27.11.2025 (обновлено: 11:32 27.11.2025)
Хоценко: бюджет Омской области ориентирован на устойчивое развитие региона
Хоценко: бюджет Омской области ориентирован на устойчивое развитие региона - РИА Новости, 27.11.2025
Хоценко: бюджет Омской области ориентирован на устойчивое развитие региона
Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что проект бюджета Омской области сформирован как сбалансированный и ориентированный на устойчивое развитие региона,... РИА Новости, 27.11.2025
омская область
омская область
виталий хоценко
омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко
Хоценко: бюджет Омской области ориентирован на устойчивое развитие региона

Проект бюджета Омской области ориентирован на устойчивое развитие региона

Губернатор Виталий Хоценко на заседании законодательного собрания Омской области
 Губернатор Виталий Хоценко на заседании законодательного собрания Омской области - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
ОМСК, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что проект бюджета Омской области сформирован как сбалансированный и ориентированный на устойчивое развитие региона, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
Бюджет региона на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов принят на заседании законодательного собрания Омской области в первом чтении. Доходы и расходы областного бюджета увеличены на 547 миллионов рублей. Из общего объема прироста 400 миллионов рублей составляют дополнительные поступления по акцизам на нефтепродукты, которые направят в региональный дорожный фонд.
"Проект бюджета сформирован исходя из ключевых приоритетов: выполнения социальных обязательств перед жителями, достижения национальных целей, обозначенных президентом Российской Федерации, а также обеспечения устойчивости и сбалансированности региональной финансовой системы", – сообщили в пресс-службе.
С учетом поправок доходы областного бюджета на 2026 год составят 177 миллиардов рублей, а расходы — 178,6 миллиарда рублей. Привлечение коммерческих заимствований не планируется, так как параметр рассчитан с учетом планируемого привлечения средств инфраструктурного бюджетного кредита. Во втором чтении проект бюджета рассмотрят 3 декабря.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время прямого эфира в программе Хоценко о важном - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Хоценко сообщил о готовности Омской области к отопительному сезону
26 ноября, 21:03
 
Омская область, Виталий Хоценко
 
 
