Хоценко: бюджет Омской области ориентирован на устойчивое развитие региона

ОМСК, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что проект бюджета Омской области сформирован как сбалансированный и ориентированный на устойчивое развитие региона, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.

Бюджет региона на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов принят на заседании законодательного собрания Омской области в первом чтении. Доходы и расходы областного бюджета увеличены на 547 миллионов рублей. Из общего объема прироста 400 миллионов рублей составляют дополнительные поступления по акцизам на нефтепродукты, которые направят в региональный дорожный фонд.

"Проект бюджета сформирован исходя из ключевых приоритетов: выполнения социальных обязательств перед жителями, достижения национальных целей, обозначенных президентом Российской Федерации, а также обеспечения устойчивости и сбалансированности региональной финансовой системы", – сообщили в пресс-службе.