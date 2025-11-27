Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области задержали обвиняемых в хищении у бойцов СВО - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/khischenie-2058017887.html
В Нижегородской области задержали обвиняемых в хищении у бойцов СВО
В Нижегородской области задержали обвиняемых в хищении у бойцов СВО - РИА Новости, 27.11.2025
В Нижегородской области задержали обвиняемых в хищении у бойцов СВО
Задержаны восемь нижегородцев, похитившие более четырех миллионов рублей военных выплат, один из фигурантов отравил бойца СВО и еще четырех граждан метиловым... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T13:31:00+03:00
2025-11-27T13:31:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
https://ria.ru/20250527/delo-2019323302.html
https://ria.ru/20251124/ural-2057048722.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области задержали обвиняемых в хищении у бойцов СВО

В Нижегородской области завели дело о хищении 4 млн руб выплат у участников СВО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Задержаны восемь нижегородцев, похитившие более четырех миллионов рублей военных выплат, один из фигурантов отравил бойца СВО и еще четырех граждан метиловым спиртом, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следственными органами СК России по Нижегородской области расследуются уголовные дела в отношении 8 жителей региона, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), и мужчины, обвиняемого в убийстве из корыстных побуждений общеопасным способом двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
В Чувашии завели дело о краже у погибшего участника СВО
27 мая, 13:39
Отмечается, что с 2024 по 2025 год они создали группу для хищения выплат военнослужащим, оформляя фиктивные браки и доверенности. Общая сумма ущерба превысила четыре миллиона рублей.
Один из обвиняемых обманом заставил знакомого продать долю в квартире и зарегистрировать брак с его падчерицей, после чего похитил положенные выплаты. Чтобы скрыть свои действия, он отравил мужчину и еще четверых людей метиловым спиртом.
"В настоящее время по уголовным делам следователями СК России задержаны 8 фигурантов. Судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста", - добавили в СК.
Проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела.
Задержание участников этнической организованной группы, которая специализировалась на хищении выплат участникам СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
На Урале семерых человек арестовали по делу о хищении выплат участникам СВО
24 ноября, 09:30
 
ПроисшествияРоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала