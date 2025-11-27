В Нижегородской области задержали обвиняемых в хищении у бойцов СВО

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Задержаны восемь нижегородцев, похитившие более четырех миллионов рублей военных выплат, один из фигурантов отравил бойца СВО и еще четырех граждан метиловым спиртом, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"Следственными органами СК России по Нижегородской области расследуются уголовные дела в отношении 8 жителей региона, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), и мужчины, обвиняемого в убийстве из корыстных побуждений общеопасным способом двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2024 по 2025 год они создали группу для хищения выплат военнослужащим, оформляя фиктивные браки и доверенности. Общая сумма ущерба превысила четыре миллиона рублей.

Один из обвиняемых обманом заставил знакомого продать долю в квартире и зарегистрировать брак с его падчерицей, после чего похитил положенные выплаты. Чтобы скрыть свои действия, он отравил мужчину и еще четверых людей метиловым спиртом.

"В настоящее время по уголовным делам следователями СК России задержаны 8 фигурантов. Судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста", - добавили в СК.