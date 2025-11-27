Рейтинг@Mail.ru
Выборы в ПМР станут доказательством сплоченности общества, заявил Карасин - РИА Новости, 27.11.2025
20:27 27.11.2025
Выборы в ПМР станут доказательством сплоченности общества, заявил Карасин
Предстоящие в Приднестровской Молдавской Республике парламентские выборы станут доказательством зрелости и сплочённости приднестровского общества, считает глава РИА Новости, 27.11.2025
в мире, приднестровская молдавская республика, молдавия, григорий карасин
В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Молдавия, Григорий Карасин
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Предстоящие в Приднестровской Молдавской Республике парламентские выборы станут доказательством зрелости и сплочённости приднестровского общества, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Тридцатого ноября, в единый день голосования, приднестровцам предстоит избрать 33 депутата Верховного Совета ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков. Ранее министерство госбезопасности ПМР указало, что спецслужбы Молдавии пытаются сорвать выборы депутатов всех уровней в Приднестровье, запугивают и шантажируют сотрудников избирательных комиссий.
Граждане во время досрочного голосования на выборах депутатов в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
МИД ПМР направил ОБСЕ обращение о попытках срыва выборов
26 ноября, 22:09
"С учётом того, что у вас предстоит политическое событие такого весомого значения, речь идёт о едином дне голосования, главным событием которого станут выборы в Верховный Совет восьмого созыва, нет сомнений в том, что в Приднестровье на этот раз успешно пройдёт тест на осознанное волеизъявление избирателей. А это станет доказательством зрелости и сплочённости Приднестровского общества", - сказал сенатор в ходе встречи со спикером парламента республики Александром Коршуновым.
По словам Карасина, Россию и Приднестровье связывают неразрывные исторические узы, несмотря на все сложности. Развиваются торгово-экономическое сотрудничество, межрегиональные культурные связи. Диалог на различных уровнях поддерживается непрерывно.
"Это позволяет оперативно решать многие вопросы. И мы готовы продолжить предметный разговор по всем актуальным аспектам взаимодействия", - сказал глава комитета СФ.
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
МИД ПМР заявил о недопустимости вмешательства Молдавии в выборы
21 ноября, 04:28
 
В миреПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияГригорий Карасин
 
 
