Выборы в ПМР станут доказательством сплоченности общества, заявил Карасин

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Предстоящие в Приднестровской Молдавской Республике парламентские выборы станут доказательством зрелости и сплочённости приднестровского общества, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

"Это позволяет оперативно решать многие вопросы. И мы готовы продолжить предметный разговор по всем актуальным аспектам взаимодействия", - сказал глава комитета СФ.