Выборы в ПМР станут доказательством сплоченности общества, заявил Карасин

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Предстоящие в Приднестровской Молдавской Республике парламентские выборы станут доказательством зрелости и сплочённости приднестровского общества, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Тридцатого ноября, в единый день голосования, приднестровцам предстоит избрать 33 депутата Верховного Совета ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков. Ранее министерство госбезопасности ПМР указало, что спецслужбы Молдавии пытаются сорвать выборы депутатов всех уровней в Приднестровье, запугивают и шантажируют сотрудников избирательных комиссий.
"С учётом того, что у вас предстоит политическое событие такого весомого значения, речь идёт о едином дне голосования, главным событием которого станут выборы в Верховный Совет восьмого созыва, нет сомнений в том, что в Приднестровье на этот раз успешно пройдёт тест на осознанное волеизъявление избирателей. А это станет доказательством зрелости и сплочённости Приднестровского общества", - сказал сенатор в ходе встречи со спикером парламента республики Александром Коршуновым.
"Это позволяет оперативно решать многие вопросы. И мы готовы продолжить предметный разговор по всем актуальным аспектам взаимодействия", - сказал глава комитета СФ.
