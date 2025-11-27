Рейтинг@Mail.ru
Каллас сделала странное заявление из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:15 27.11.2025 (обновлено: 15:23 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/kallas-2057910442.html
Каллас сделала странное заявление из-за ситуации на фронте
Каллас сделала странное заявление из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 27.11.2025
Каллас сделала странное заявление из-за ситуации на фронте
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас неожиданно заявила, что Украина "не терпит поражение на фронте". Об этом он сказала на пресс-конференции по итогам встречи с... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T09:15:00+03:00
2025-11-27T15:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кайя каллас
евросоюз
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022226298_42:35:2275:1291_1920x0_80_0_0_de3d93b2a872bbaecc16e991a96f83a7.jpg
https://ria.ru/20251127/rossiya-2057904323.html
https://ria.ru/20251127/ukraina-2057999375.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022226298_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50d5a7933bc5c834e18ed49a9ab75539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, кайя каллас, евросоюз, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кайя Каллас, Евросоюз, Россия
Каллас сделала странное заявление из-за ситуации на фронте

Каллас не считает, что Украина проигрывает в конфликте

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас неожиданно заявила, что Украина "не терпит поражение на фронте". Об этом он сказала на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД стран ЕС.

При этом накануне телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что министр армии США Дэниел Дрисколл, возглавлявший американскую делегацию, заявил в Киеве, что Украину ждет "неминуемое поражение".

Дэниел Дрисколл - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
СМИ раскрыли, что сказал Дрисколл Европе о России на закрытой встрече
Вчера, 08:30
"Чтобы увеличить шансы на достижение мира, нам также необходимо усилить давление на Россию. Мнение о том, что Украина проигрывает, также является абсолютно ложным", — сказала она.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров.

Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Целые сектора". ВСУ забили тревогу из-за случившегося на фронте
Вчера, 13:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКайя КалласЕвросоюзРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала