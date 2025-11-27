МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас неожиданно заявила, что Украина "не терпит поражение на фронте". Об этом он сказала на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД стран ЕС.
При этом накануне телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что министр армии США Дэниел Дрисколл, возглавлявший американскую делегацию, заявил в Киеве, что Украину ждет "неминуемое поражение".
"Чтобы увеличить шансы на достижение мира, нам также необходимо усилить давление на Россию. Мнение о том, что Украина проигрывает, также является абсолютно ложным", — сказала она.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров.
Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
