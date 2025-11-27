https://ria.ru/20251127/kallas-2057904123.html
В Госдуме призвали Каллас прекратить диктовать условия России
В Госдуме призвали Каллас прекратить диктовать условия России - РИА Новости, 27.11.2025
В Госдуме призвали Каллас прекратить диктовать условия России
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости призвал главу евродипломатии Каю Каллас прекратить... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T08:29:00+03:00
2025-11-27T08:29:00+03:00
2025-11-27T08:30:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
кайя каллас
михаил шеремет
госдума рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029929001_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_105b5cb2ce2d3e64ba926031e9383a8c.jpg
https://ria.ru/20251125/evropa-2057197642.html
https://ria.ru/20251126/evropa-2057707158.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029929001_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50a5c25f6d073d99e69ded50336750e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, кайя каллас, михаил шеремет, госдума рф, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Кайя Каллас, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Госдуме призвали Каллас прекратить диктовать условия России
Шеремет призвал Каллас прекратить диктовать условия РФ и начать с ней переговоры
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости призвал главу евродипломатии Каю Каллас прекратить делать "огульные" заявления на счет урегулирования украинского конфликта и диктовать какие-либо условия России.
Ранее Каллас
заявила, что первым шагом к завершению конфликта должно стать именно прекращение огня, а также отметила, что Евросоюз обсуждает расширение своих миссий по подготовке ВСУ
непосредственно на территории Украины
.
"Каллас продолжает огульные заявления на счет урегулирования украинского конфликта, показывая свою заинтересовать в его эскалации, в то время, как Россия
и США
вырабатывают конструктивные предложения по его прекращению и выстраивания мирного диалога. Каллас пора вынести уроки из ошибок Евросоюза во внешней политики и прекратить диктовать какие-либо условия России", - сказал Шеремет
.
По его словам, с Россией нужно договариваться, учитывая ее геополитические интересы.
"Западу пора осознать, что все их амбициозные и реваншистские блицкриги провалились и были абсолютно бессмысленны. В интересах стран Евросоюза сегодня попытаться сохранить лицо и сесть с Россией за стол переговоров, а не плодить условия, угрозы и ультиматумы", - сказал депутат.