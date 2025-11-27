В Госдуме призвали Каллас прекратить диктовать условия России

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости призвал главу евродипломатии Каю Каллас прекратить делать "огульные" заявления на счет урегулирования украинского конфликта и диктовать какие-либо условия России.

По его словам, с Россией нужно договариваться, учитывая ее геополитические интересы.

"Западу пора осознать, что все их амбициозные и реваншистские блицкриги провалились и были абсолютно бессмысленны. В интересах стран Евросоюза сегодня попытаться сохранить лицо и сесть с Россией за стол переговоров, а не плодить условия, угрозы и ультиматумы", - сказал депутат.