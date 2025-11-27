Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали Каллас прекратить диктовать условия России - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:29 27.11.2025 (обновлено: 08:30 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/kallas-2057904123.html
В Госдуме призвали Каллас прекратить диктовать условия России
В Госдуме призвали Каллас прекратить диктовать условия России - РИА Новости, 27.11.2025
В Госдуме призвали Каллас прекратить диктовать условия России
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости призвал главу евродипломатии Каю Каллас прекратить... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T08:29:00+03:00
2025-11-27T08:30:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
кайя каллас
михаил шеремет
госдума рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029929001_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_105b5cb2ce2d3e64ba926031e9383a8c.jpg
https://ria.ru/20251125/evropa-2057197642.html
https://ria.ru/20251126/evropa-2057707158.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029929001_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50a5c25f6d073d99e69ded50336750e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, кайя каллас, михаил шеремет, госдума рф, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Кайя Каллас, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Госдуме призвали Каллас прекратить диктовать условия России

Шеремет призвал Каллас прекратить диктовать условия РФ и начать с ней переговоры

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости призвал главу евродипломатии Каю Каллас прекратить делать "огульные" заявления на счет урегулирования украинского конфликта и диктовать какие-либо условия России.
Ранее Каллас заявила, что первым шагом к завершению конфликта должно стать именно прекращение огня, а также отметила, что Евросоюз обсуждает расширение своих миссий по подготовке ВСУ непосредственно на территории Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Европа — против: Мерцу и Макрону слишком важно продолжение войны
25 ноября, 08:00
"Каллас продолжает огульные заявления на счет урегулирования украинского конфликта, показывая свою заинтересовать в его эскалации, в то время, как Россия и США вырабатывают конструктивные предложения по его прекращению и выстраивания мирного диалога. Каллас пора вынести уроки из ошибок Евросоюза во внешней политики и прекратить диктовать какие-либо условия России", - сказал Шеремет.
По его словам, с Россией нужно договариваться, учитывая ее геополитические интересы.
"Западу пора осознать, что все их амбициозные и реваншистские блицкриги провалились и были абсолютно бессмысленны. В интересах стран Евросоюза сегодня попытаться сохранить лицо и сесть с Россией за стол переговоров, а не плодить условия, угрозы и ультиматумы", - сказал депутат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Он должен уйти": Европа пошла войной на "главного союзника России"
26 ноября, 14:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАКайя КалласМихаил ШереметГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала