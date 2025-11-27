Под Калининградом два человека пострадали в ДТП

КАЛИНИНГРАД, 27 ноя – РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП на мосту через реку Дейма под Калининградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
"Обстоятельства этого ДТП таковы, что грузовой автомобиль Mercedes врезался в отбойник, водитель вышел посмотреть на дорогу. В это время в автомобиль Mercedes врезался сзади идущий автомобиль Toyota. В результате пострадало два человека", - сказали в пресс-службе.
Собеседник агентства уточнил, что ДТП произошло на мосту через реку Дейма под Калининградом. На том же месте вечером произошло еще несколько ДТП, в которых пострадавших нет.
Вечером в четверг главное управление МЧС региона предупредило жителей о плохой видимости на дорогах.
"По Калининградской области в ближайшие три часа ожидается туман при видимости 500-1000 метров. Будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении в Telegram–канале областного главка МЧС.
О плохой видимости на дорогах предупредили и в областной ГАИ.
В Нижегородской области подросток погиб в ДТП
26 ноября, 21:24