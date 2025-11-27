Рейтинг@Mail.ru
21:42 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/kaliningrad-2058202353.html
Два человека пострадали в ДТП на мосту через реку Дейма под Калининградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
происшествия
калининград
калининградская область
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20251127/dtp-2058029321.html
https://ria.ru/20251126/dtp-2057841623.html
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
происшествия, калининград, калининградская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Калининград, Калининградская область, ГИБДД МВД РФ
Под Калининградом два человека пострадали в ДТП

Два человека пострадали в ДТП на мосту под Калининградом

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 27 ноя – РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП на мосту через реку Дейма под Калининградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
"Обстоятельства этого ДТП таковы, что грузовой автомобиль Mercedes врезался в отбойник, водитель вышел посмотреть на дорогу. В это время в автомобиль Mercedes врезался сзади идущий автомобиль Toyota. В результате пострадало два человека", - сказали в пресс-службе.
Последствия столкновения двух грузовиков и автобуса в Пензе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Число пострадавших в тройном ДТП в Пензе выросло до восьми человек
Вчера, 14:03
Собеседник агентства уточнил, что ДТП произошло на мосту через реку Дейма под Калининградом. На том же месте вечером произошло еще несколько ДТП, в которых пострадавших нет.
Вечером в четверг главное управление МЧС региона предупредило жителей о плохой видимости на дорогах.
"По Калининградской области в ближайшие три часа ожидается туман при видимости 500-1000 метров. Будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении в Telegram–канале областного главка МЧС.
О плохой видимости на дорогах предупредили и в областной ГАИ.
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
В Нижегородской области подросток погиб в ДТП
26 ноября, 21:24
В Нижегородской области подросток погиб в ДТП
26 ноября, 21:24
 
