В Европе призвали Израиль прекратить насилие на Западном берегу

РИМ, 27 ноя – РИА Новости. Франция, Германия, Италия и Британия призвали Израиль прекратить насилие со стороны поселенцев на Западном берегу реки Иордан, говорится в совместном заявлении их министров, которое передал итальянский МИД.

В ноябре израильская гостелерадиокомпания Kan сообщала, что в последние недели на Западном берегу участились случаи насилия в отношении палестинцев со стороны еврейских поселенцев, действия которых уже вызвали критику со стороны израильских военных.