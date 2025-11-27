Рейтинг@Mail.ru
В Европе призвали Израиль прекратить насилие на Западном берегу
20:43 27.11.2025
В Европе призвали Израиль прекратить насилие на Западном берегу
В Европе призвали Израиль прекратить насилие на Западном берегу
В Европе призвали Израиль прекратить насилие на Западном берегу
Франция, Германия, Италия и Британия призвали Израиль прекратить насилие со стороны поселенцев на Западном берегу реки Иордан, говорится в совместном заявлении...
в мире
израиль
франция
германия
оон
армия обороны израиля (цахал)
израиль
франция
германия
в мире, израиль, франция, германия, оон, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Франция, Германия, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В Европе призвали Израиль прекратить насилие на Западном берегу

Страны Европы призвали Израиль прекратить насилие на Западном берегу

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные ведут обстрел территории
Израильские военные ведут обстрел территории - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные ведут обстрел территории. Архивное фото
РИМ, 27 ноя – РИА Новости. Франция, Германия, Италия и Британия призвали Израиль прекратить насилие со стороны поселенцев на Западном берегу реки Иордан, говорится в совместном заявлении их министров, которое передал итальянский МИД.
"Мы - Франция, Германия, Италия и Великобритания - решительно осуждаем массовый рост насилия со стороны поселенцев в отношении палестинского гражданского населения и призываем к стабильности на Западном берегу. Дестабилизирующие действия ставят под угрозу успех 20-пунктного плана для Газы и перспективы долгосрочного мира и безопасности", - говорится в документе.
По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), в октябре было зафиксировано 264 инцидента, что является самым высоким показателем нападений поселенцев за один месяц с 2006 года, когда подобные случаи стали отслеживаться.
"Эти нападения должны прекратиться. Они сеют ужас среди мирного населения, подрывают текущие мирные усилия и компрометируют безопасность самого Государства Израиль. Мы, министры Франции, Германии, Италии и Великобритании, призываем правительство Израиля выполнить свои обязательства по международному праву и защитить палестинское население оккупированных территории", - заявили главы МИД четырех европейских стран.
Ранее в понедельник группа неизвестных израильтян занималась вандализмом и поджигала автомобили в районе палестинской деревни аль-Джабаа на Западном берегу реки Иордан. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что силовики разыскивают причастных к инциденту.
В ноябре израильская гостелерадиокомпания Kan сообщала, что в последние недели на Западном берегу участились случаи насилия в отношении палестинцев со стороны еврейских поселенцев, действия которых уже вызвали критику со стороны израильских военных.
В мире Израиль Франция Германия ООН Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
