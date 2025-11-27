В Европе призвали Израиль прекратить насилие на Западном берегу

РИМ, 27 ноя – РИА Новости. Франция, Германия, Италия и Британия призвали Израиль прекратить насилие со стороны поселенцев на Западном берегу реки Иордан, говорится в совместном заявлении их министров, которое передал итальянский МИД.
"Мы - Франция, Германия, Италия и Великобритания - решительно осуждаем массовый рост насилия со стороны поселенцев в отношении палестинского гражданского населения и призываем к стабильности на Западном берегу. Дестабилизирующие действия ставят под угрозу успех 20-пунктного плана для Газы и перспективы долгосрочного мира и безопасности", - говорится в документе.
По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), в октябре было зафиксировано 264 инцидента, что является самым высоким показателем нападений поселенцев за один месяц с 2006 года, когда подобные случаи стали отслеживаться.
"Эти нападения должны прекратиться. Они сеют ужас среди мирного населения, подрывают текущие мирные усилия и компрометируют безопасность самого Государства Израиль. Мы, министры Франции, Германии, Италии и Великобритании, призываем правительство Израиля выполнить свои обязательства по международному праву и защитить палестинское население оккупированных территории", - заявили главы МИД четырех европейских стран.
Ранее в понедельник группа неизвестных израильтян занималась вандализмом и поджигала автомобили в районе палестинской деревни аль-Джабаа на Западном берегу реки Иордан. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что силовики разыскивают причастных к инциденту.
В ноябре израильская гостелерадиокомпания Kan сообщала, что в последние недели на Западном берегу участились случаи насилия в отношении палестинцев со стороны еврейских поселенцев, действия которых уже вызвали критику со стороны израильских военных.