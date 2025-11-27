https://ria.ru/20251127/ispytaniya-2058120811.html
Путин прокомментировал ситуацию с ядерными испытаниями в США
Путин прокомментировал ситуацию с ядерными испытаниями в США - РИА Новости, 27.11.2025
Путин прокомментировал ситуацию с ядерными испытаниями в США
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может оказаться в ситуации, когда США проведут ядерные испытания, а Москва будет еще полтора года готовиться. РИА Новости, 27.11.2025
Путин прокомментировал ситуацию с ядерными испытаниями в США
Путин: РФ готова к любому развитию событий в случае с ядерными испытаниями в США