Главы МИД Ирана и Франции обсудили ядерную программу - РИА Новости, 27.11.2025
02:37 27.11.2025
Главы МИД Ирана и Франции обсудили ядерную программу
Главы МИД Ирана и Франции Аббас Аракчи и Жан-Ноэль Барро обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, сообщил иранский МИД. РИА Новости, 27.11.2025
2025
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), аббас аракчи, жан-ноэль барро
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Аббас Аракчи, Жан-Ноэль Барро
© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Главы МИД Ирана и Франции Аббас Аракчи и Жан-Ноэль Барро обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, сообщил иранский МИД.
"Министры обсудили развитие ситуации в Передней Азии, украинский конфликт, ситуацию с международной безопасностью, а также тематику мирного иранского атома, подчеркнув необходимость в ответственных усилиях по снижению напряжённости и укреплению мира", - говорится в релизе, опубликованном в Telegram-канале.
Аракчи заявил о серьезном подходе Ирана к переговорам, направленным на выстраивание доверия по отношению к характеру иранской ядерной программы, и отметил, что США должны отказаться от своего максималистского подхода в этом вопросе.
При этом Аракчи ранее заявил, что переговоры с "евротройкой" по иранской ядерной проблематике "больше не актуальны" для Ирана. Однако к переговорам с Вашингтоном, прерванным из-за ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам в июне, Тегеран готов вернуться, но ждет от Вашингтона изменения позиции по отношению к Ирану, которой пока не видит.
