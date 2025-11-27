Главы МИД Ирана и Франции обсудили ядерную программу

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Главы МИД Ирана и Франции Аббас Аракчи и Жан-Ноэль Барро обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, сообщил иранский МИД.
"Министры обсудили развитие ситуации в Передней Азии, украинский конфликт, ситуацию с международной безопасностью, а также тематику мирного иранского атома, подчеркнув необходимость в ответственных усилиях по снижению напряжённости и укреплению мира", - говорится в релизе, опубликованном в Telegram-канале.
При этом Аракчи ранее заявил, что переговоры с "евротройкой" по иранской ядерной проблематике "больше не актуальны" для Ирана. Однако к переговорам с Вашингтоном, прерванным из-за ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам в июне, Тегеран готов вернуться, но ждет от Вашингтона изменения позиции по отношению к Ирану, которой пока не видит.