Индия закупит у России ракеты для С-400, пишут СМИ

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Индии одобрило закупку у России крупной партии ракет для зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Times of India.
"Для пополнения запасов, использованных во время боевых действий с Пакистаном, а также для создания резервов", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Индия также одобрила годовой контракт с Россией по техническому обслуживанию комплексов С-400. В рамках контракта будет создан центр по техническому обслуживанию и ремонту этих ЗРК.
Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции и уже приняла на вооружение первые три батареи своих ракетных комплексов.
В ходе операции "Синдур", проведенной в мае этого года, система противоракетной обороны С-400 сыграла решающую роль в нейтрализации воздушных угроз со стороны Пакистана, включая атаки беспилотников и ракет. Благодаря передовым радиолокационным системам и многоцелевому поражению она обеспечивала дальнюю противовоздушную оборону ключевых индийских военных объектов и городов.