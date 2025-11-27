Рейтинг@Mail.ru
Индия закупит у России ракеты для С-400, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 27.11.2025 (обновлено: 12:27 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/indiya-2057979208.html
Индия закупит у России ракеты для С-400, пишут СМИ
Индия закупит у России ракеты для С-400, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2025
Индия закупит у России ракеты для С-400, пишут СМИ
Министерство обороны Индии одобрило закупку у России крупной партии ракет для зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Times of India. "Для пополнения... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T12:17:00+03:00
2025-11-27T12:27:00+03:00
в мире
индия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155644/95/1556449560_0:76:2795:1648_1920x0_80_0_0_bda306126eac7a22518f1d2835a74752.jpg
https://ria.ru/20250513/modi-2016718777.html
https://ria.ru/20250523/indiya-2018566813.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155644/95/1556449560_250:0:2546:1722_1920x0_80_0_0_bb74dac36a34de0cba3b94487a8e55c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия
В мире, Индия, Россия
Индия закупит у России ракеты для С-400, пишут СМИ

The Times of India: Минобороны Индии одобрило закупку у России ракет для С-400

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗенитные ракетные комплексы C-400
Зенитные ракетные комплексы C-400 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Зенитные ракетные комплексы C-400. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Индии одобрило закупку у России крупной партии ракет для зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Times of India.

"Для пополнения запасов, использованных во время боевых действий с Пакистаном, а также для создания резервов", — говорится в публикации.
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Моди оценил роль российских систем С-400 в противостоянии с Пакистаном
13 мая, 17:00
В статье отмечается, что Индия также одобрила годовой контракт с Россией по техническому обслуживанию комплексов С-400. В рамках контракта будет создан центр по техническому обслуживанию и ремонту этих ЗРК.

Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции и уже приняла на вооружение первые три батареи своих ракетных комплексов.
В ходе операции "Синдур", проведенной в мае этого года, система противоракетной обороны С-400 сыграла решающую роль в нейтрализации воздушных угроз со стороны Пакистана, включая атаки беспилотников и ракет. Благодаря передовым радиолокационным системам и многоцелевому поражению она обеспечивала дальнюю противовоздушную оборону ключевых индийских военных объектов и городов.
Зенитная ракетная система С-400 - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Глава "Рособоронэкспорта" опроверг сообщения о срыве поставок С-400 Индии
23 мая, 02:54
 
В миреИндияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала