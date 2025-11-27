Индия закупит у России ракеты для С-400, пишут СМИ

В ходе операции "Синдур", проведенной в мае этого года, система противоракетной обороны С-400 сыграла решающую роль в нейтрализации воздушных угроз со стороны Пакистана, включая атаки беспилотников и ракет. Благодаря передовым радиолокационным системам и многоцелевому поражению она обеспечивала дальнюю противовоздушную оборону ключевых индийских военных объектов и городов.