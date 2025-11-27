Рейтинг@Mail.ru
Аферисты крадут деньги россиян под предлогом покупки дешевой икры
01:38 27.11.2025
Аферисты крадут деньги россиян под предлогом покупки дешевой икры
Аферисты крадут деньги россиян под предлогом покупки дешевой икры - РИА Новости, 27.11.2025
Аферисты крадут деньги россиян под предлогом покупки дешевой икры
Мошенники на фоне спроса на красную икру и рыбу перед Новым годом создали сеть Telegram-каналов, где они якобы продают эти продукты по привлекательным ценам -... РИА Новости, 27.11.2025
Аферисты крадут деньги россиян под предлогом покупки дешевой икры

Аферисты предлагают в Telegram купить дешевую икру и рыбу

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мошенники на фоне спроса на красную икру и рыбу перед Новым годом создали сеть Telegram-каналов, где они якобы продают эти продукты по привлекательным ценам - однако вместо покупки деликатесов россияне только теряют деньги, рассказали РИА Новости в компании F6.
"Перед Новым годом мошенники создали сеть из более чем 30 Telegram-каналов, через которые предлагают пользователям приобрести икру и морепродукты от производителей Дальнего Востока и севера России по низким ценам. Специалисты F6 также обнаружили каналы, которые действуют по аналогичной схеме и через которые скамеры приглашают купить ягоды, фрукты и свежее мясо", - сказали в компании.
По данным экспертов, средняя сумма чека в мошеннических магазинах, предлагающих икру, рыбу и морские деликатесы начинается от 10 тысяч рублей.
Для привлечения жертв аферисты используют районные, домовые и дачные чаты, рекламу в легитимных Telegram-каналах. Кроме этого, они маскируются под официальных поставщиков и рыбные магазины.
В чатах они действуют по двум тактикам: либо распространяют рекламу и предлагают перейти в личные сообщения для просмотра цен, либо под видом "соседа" привлекают внимание пользователей выгодным предложением. Реклама и мошеннические каналы также привлекают низкими ценами - а для заказа предлагают обратиться к "менеджерам".
Если пользователь начинает общаться в личных сообщения, он получает приглашение в чат с подробной информацией. Внутри чата мошенники создают видимость активности: публикуют сообщения о поставках свежих товаров, обещают быструю доставку и низкие цены. Например, за килограмм филе камчатского краба они просят 2200 рублей, за килограмм гребешка, мидий и магаданской креветки – по 1000 рублей. При этом основным условием покупки является 100% предоплаты.
Оформление "заказа" происходит в личных сообщениях, где фейковый менеджер уточняет, что перевести деньги нужно по номеру телефона или по номеру карты.
"Еще один признак, который указывает на высокую вероятность обмана – смена реквизитов, когда "менеджер" сначала называет один номер для платежа, а затем меняет его на другой. В подтверждение оплаты злоумышленник просит прислать банковскую квитанцию. После оплаты "менеджер" перестает выходить на связь или блокирует пользователя", - отметили в F6.
"Сложно выделить какой-то один универсальный признак, который позволил бы с ходу определить, что за тем или иным каналом стоят скамеры. К сожалению, зачастую это становится понятно, лишь когда злоумышленники уже получили деньги. Рекомендуем перед тем, как совершить выгодную, как может показаться, покупку через незнакомых продавцов, оцените степень риска и проверьте все дважды", – посоветовала старший аналитик отдела второй линии CERT департамента Digital Risk Protection компании Дарья Карлова.
Специалисты рекомендуют приобретать дорогостоящие деликатесы и продукты питания только в проверенных магазинах, а предоплату совершать только в проверенных магазинах и маркетплейсах и только через официальные приложения. Необходимо запрашивать у продавца сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии.
