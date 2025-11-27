Рейтинг@Mail.ru
21:59 27.11.2025 (обновлено: 22:44 27.11.2025)
США и Израиль ушли с пустыми руками в июньском конфликте, заявил Хаменеи
США и Израиль ушли с пустыми руками в июньском конфликте, заявил Хаменеи
США и Израиль ушли с пустыми руками в июньском конфликте, заявил Хаменеи

Хаменеи: США и Израиль ушли с пустыми руками, ударив по ядерным объектам Ирана

© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али ХаменеиВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 27 ноя – РИА Новости. США и Израиль "ушли с пустыми руками" во время июньского конфликта с Ираном, в ходе которого они нанесли удары по иранским ядерным объектам, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
"Мы победили в 12-дневной войне как Израиль, так и США. Они пришли, сотворили зло, получили сдачи и в итоге ушли с пустыми руками, не достигнув ни одной из своих целей", - сказал он в обращении, показанном иранским телевидением.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Иран не намерен извлекать уран из-под завалов без соглашения с МАГАТЭ
21 ноября, 02:30
Хаменеи в ходе своей речи также назвал "абсолютной ложью" информацию о передаче Тегераном Вашингтону послания и заявил, что американская администрация не заслуживает того, чтобы Иран стремился к сотрудничеству и связям с ней.
На прошлой неделе саудовское агентство новостей SPA сообщило, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман получил послание от президента Ирана Масуда Пезешкиана перед визитом в США, где кронпринц в ночь на 19 ноября провел переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с кронпринцем Саудовской Аравии заявил, что открыт к возможной договоренности с Ираном, стороны уже приступили к обсуждениям по данной теме.
В конце октября МИД Ирана отмечал, что Тегеран обменивается посланиями с Вашингтоном через посредников, но такой процесс нельзя назвать переговорами, а иранские власти неоднократно отмечали готовность вернуться к переговорам с США в случае отказа от "чрезмерных и неразумных требований" с американской стороны.
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Иран прокомментировал возможные санкции США за сотрудничество с Россией
23 ноября, 11:21
Иран и США при посредничестве Омана вели диалог по иранской ядерной программе, однако переговоры были прерваны в июне после ударов Израиля, а затем и США по объектам на иранской территории.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Ситуация вокруг иранского досье зашла в полный тупик, заявил Ульянов
21 ноября, 19:22
 
