США и Израиль ушли с пустыми руками в июньском конфликте, заявил Хаменеи

ТЕГЕРАН, 27 ноя – РИА Новости. США и Израиль "ушли с пустыми руками" во время июньского конфликта с Ираном, в ходе которого они нанесли удары по иранским ядерным объектам, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

"Мы победили в 12-дневной войне как Израиль , так и США . Они пришли, сотворили зло, получили сдачи и в итоге ушли с пустыми руками, не достигнув ни одной из своих целей", - сказал он в обращении, показанном иранским телевидением.

Хаменеи в ходе своей речи также назвал "абсолютной ложью" информацию о передаче Тегераном Вашингтону послания и заявил, что американская администрация не заслуживает того, чтобы Иран стремился к сотрудничеству и связям с ней.

В конце октября МИД Ирана отмечал, что Тегеран обменивается посланиями с Вашингтоном через посредников, но такой процесс нельзя назвать переговорами, а иранские власти неоднократно отмечали готовность вернуться к переговорам с США в случае отказа от "чрезмерных и неразумных требований" с американской стороны.

Иран и США при посредничестве Омана вели диалог по иранской ядерной программе, однако переговоры были прерваны в июне после ударов Израиля, а затем и США по объектам на иранской территории.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.