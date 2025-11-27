https://ria.ru/20251127/hamenei-2058203809.html
США и Израиль ушли с пустыми руками в июньском конфликте, заявил Хаменеи
США и Израиль ушли с пустыми руками в июньском конфликте, заявил Хаменеи - РИА Новости, 27.11.2025
США и Израиль ушли с пустыми руками в июньском конфликте, заявил Хаменеи
США и Израиль "ушли с пустыми руками" во время июньского конфликта с Ираном, в ходе которого они нанесли удары по иранским ядерным объектам, заявил верховный... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T21:59:00+03:00
2025-11-27T21:59:00+03:00
2025-11-27T22:44:00+03:00
США и Израиль ушли с пустыми руками в июньском конфликте, заявил Хаменеи
Хаменеи: США и Израиль ушли с пустыми руками, ударив по ядерным объектам Ирана
ТЕГЕРАН, 27 ноя – РИА Новости. США и Израиль "ушли с пустыми руками" во время июньского конфликта с Ираном, в ходе которого они нанесли удары по иранским ядерным объектам, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
"Мы победили в 12-дневной войне как Израиль
, так и США
. Они пришли, сотворили зло, получили сдачи и в итоге ушли с пустыми руками, не достигнув ни одной из своих целей", - сказал он в обращении, показанном иранским телевидением.
Хаменеи
в ходе своей речи также назвал "абсолютной ложью" информацию о передаче Тегераном Вашингтону
послания и заявил, что американская администрация не заслуживает того, чтобы Иран
стремился к сотрудничеству и связям с ней.
На прошлой неделе саудовское агентство новостей SPA сообщило, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман
получил послание от президента Ирана Масуда Пезешкиана
перед визитом в США, где кронпринц в ночь на 19 ноября провел переговоры с американским президентом Дональдом Трампом
. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с кронпринцем Саудовской Аравии заявил, что открыт к возможной договоренности с Ираном, стороны уже приступили к обсуждениям по данной теме.
В конце октября МИД Ирана отмечал, что Тегеран обменивается посланиями с Вашингтоном через посредников, но такой процесс нельзя назвать переговорами, а иранские власти неоднократно отмечали готовность вернуться к переговорам с США в случае отказа от "чрезмерных и неразумных требований" с американской стороны.
Иран и США при посредничестве Омана
вели диалог по иранской ядерной программе, однако переговоры были прерваны в июне после ударов Израиля, а затем и США по объектам на иранской территории.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре
, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке
.