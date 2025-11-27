Рейтинг@Mail.ru
США разожгли конфликт на Украине, заявил верховный лидер Ирана - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/hamenei-2058195279.html
США разожгли конфликт на Украине, заявил верховный лидер Ирана
США разожгли конфликт на Украине, заявил верховный лидер Ирана - РИА Новости, 27.11.2025
США разожгли конфликт на Украине, заявил верховный лидер Ирана
Вашингтон разжег конфликт на Украине, который привел к огромному ущербу, однако не смог добиться результата, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T20:43:00+03:00
2025-11-27T20:43:00+03:00
в мире
украина
иран
али хаменеи
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906642783_0:145:2200:1383_1920x0_80_0_0_c5e29445d696d20f7f1c266e2ad38f0f.jpg
https://ria.ru/20251127/ukraina-2058183174.html
украина
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906642783_121:0:2193:1554_1920x0_80_0_0_3b2cb685c610b181f5f5021f690657b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, иран, али хаменеи, дональд трамп, сша
В мире, Украина, Иран, Али Хаменеи, Дональд Трамп, США
США разожгли конфликт на Украине, заявил верховный лидер Ирана

Хаменеи: США разожгли конфликт на Украине, но не достигли результата

© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али ХаменеиВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 27 ноя - РИА Новости. Вашингтон разжег конфликт на Украине, который привел к огромному ущербу, однако не смог добиться результата, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
"США развязали принесший огромный ущерб конфликт на Украине и не достигли своих целей. Действующий президент США (Дональд Трамп - ред.) говорил, что решит проблему в течение трех дней, однако по прошествии года (Вашингтон - ред.) навязывает силой план из 28 пунктов той стране, которую вовлек в конфликт", - сказал он в обращении, показанном иранским телевидением.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Ермак рассказал, когда США и Украина продолжат переговоры по урегулированию
Вчера, 19:32
 
В миреУкраинаИранАли ХаменеиДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала