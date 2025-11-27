https://ria.ru/20251127/hamenei-2058195279.html
США разожгли конфликт на Украине, заявил верховный лидер Ирана
США разожгли конфликт на Украине, заявил верховный лидер Ирана
США разожгли конфликт на Украине, заявил верховный лидер Ирана
Вашингтон разжег конфликт на Украине, который привел к огромному ущербу, однако не смог добиться результата, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. РИА Новости, 27.11.2025
в мире
украина
иран
али хаменеи
дональд трамп
сша
украина
иран
сша
США разожгли конфликт на Украине, заявил верховный лидер Ирана
Хаменеи: США разожгли конфликт на Украине, но не достигли результата