В Хабаровске арестовали женщину, передававшую СБУ данные об участниках СВО

ХАБАРОВСК, 27 ноя - РИА Новости. Задержана жительница Хабаровска, которая передавала украинской разведке сведения об участниках СВО, ее арестовали за госизмену, сообщили РИА Новости в УФСБ Хабаровского края.
Как отметили в ведомстве, 25-летняя фигурантка в 2023 году через мессенджер WhatsApp установила и поддерживала контакт с представителями службы безопасности Украины, по заданию которых собирала и передавала украинской разведке сведения о военнослужащих, участвующих в боевых действиях в зоне спецоперации, с целью нанесения ущерба безопасности Вооруженным силам России.
"Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю пресечена противоправная деятельность 25-летней жительницы города Хабаровска, причастной к разведывательной деятельности в интересах СБУ. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Злоумышленница задержана, и ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил собеседник агентства.
Суд в Москве арестовал IT-предпринимателя по делу о госизмене
24 ноября, 19:14