22:30 27.11.2025
Правительство Нигерии осуждает переворот в Гвинее-Бисау
в мире
гвинея-бисау
нигерия
россия
в мире, гвинея-бисау, нигерия, россия
В мире, Гвинея-Бисау, Нигерия, Россия
© AP Photo / Darcicio BarbosaЛюди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025
Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Правительство Нигерии осуждает неконституционную смену власти в Гвинее-Бисау и заявляет, что причастные к перевороту будут привлечены к ответственности, говорится в сообщении нигерийского министерства иностранных дел, опубликованном в четверг.
В среду президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало заявил журналу Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил, генерала Бьяге На Нтана, его заместителя, генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде. Радио RFI со ссылкой на заявление представителей временного руководства государства в четверг сообщило, что генерал Орта Н'та стал главой республики на переходный период.
"Федеральное правительство Нигерии в самой категоричной форме осуждает этот акт военного мятежа, который подрывает демократический прогресс, конституционный порядок и стабильность не только Гвинеи-Бисау, но и всего западноафриканского субрегиона… Мы предупреждаем, что те, кто стоит за организацией переворота, будут привлечены к ответственности за свои действия, которые угрожают ввергнуть нацию в хаос и обратить вспять с таким трудом завоеванные достижения ее демократии", - сказано в документе.
Власти Нигерии также подчеркнули необходимость скорейшего восстановления конституционного порядка и обратились к де-факто властям Гвинеи-Бисау с призывом обеспечить безопасность наблюдателей, не успевших покинуть страну после проходивших 23 ноября выборов.
Агентство Франс Пресс в среду передало, что военные в Гвинее-Бисау обнародовали заявление, согласно которому группа офицеров, называющая себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка", полностью контролирует страну, приостанавливает избирательный процесс, а также закрывает границы. Как добавил государственный телевещатель TGB, генштаб вооруженных сил после захвата власти военнослужащими объявил о создании военного командования для управления государством, действие конституции приостановили до нормализации обстановки. В посольстве РФ в стране рассказали РИА Новости, что диппредставительство приведено в состояние повышенной готовности, но о россиянах, пострадавших при этих событиях, информации не было.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление итогов выборов было запланировано на четверг.
В миреГвинея-БисауНигерияРоссия
 
 
