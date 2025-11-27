Правительство Нигерии осуждает переворот в Гвинее-Бисау

Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025. Архивное фото

© AP Photo / Darcicio Barbosa Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Правительство Нигерии осуждает неконституционную смену власти в Гвинее-Бисау и заявляет, что причастные к перевороту будут привлечены к ответственности, говорится в сообщении нигерийского министерства иностранных дел, опубликованном в четверг.

В среду президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало заявил журналу Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил, генерала Бьяге На Нтана, его заместителя, генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде. Радио RFI со ссылкой на заявление представителей временного руководства государства в четверг сообщило, что генерал Орта Н'та стал главой республики на переходный период.

"Федеральное правительство Нигерии в самой категоричной форме осуждает этот акт военного мятежа, который подрывает демократический прогресс, конституционный порядок и стабильность не только Гвинеи-Бисау, но и всего западноафриканского субрегиона… Мы предупреждаем, что те, кто стоит за организацией переворота, будут привлечены к ответственности за свои действия, которые угрожают ввергнуть нацию в хаос и обратить вспять с таким трудом завоеванные достижения ее демократии", - сказано в документе.

Власти Нигерии также подчеркнули необходимость скорейшего восстановления конституционного порядка и обратились к де-факто властям Гвинеи-Бисау с призывом обеспечить безопасность наблюдателей, не успевших покинуть страну после проходивших 23 ноября выборов.

Агентство Франс Пресс в среду передало, что военные в Гвинее-Бисау обнародовали заявление, согласно которому группа офицеров, называющая себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка", полностью контролирует страну, приостанавливает избирательный процесс, а также закрывает границы. Как добавил государственный телевещатель TGB, генштаб вооруженных сил после захвата власти военнослужащими объявил о создании военного командования для управления государством, действие конституции приостановили до нормализации обстановки. В посольстве РФ в стране рассказали РИА Новости, что диппредставительство приведено в состояние повышенной готовности, но о россиянах, пострадавших при этих событиях, информации не было.