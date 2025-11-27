Военный переворот в Гвинее-Бисау: что известно на данный момент

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Генерал Орта Н'та объявлен в четверг президентом Гвинеи-Бисау на переходный период после свержения предыдущего лидера страны Умару Сиссоку Эмбало и захвата власти в стране военными.

Хронология событий – в материале РИА Новости.

Внезапной смене власти в западноафриканской стране предшествовали всеобщие выборы. Голосование состоялось 23 ноября. По его итогам о своей победе объявили как президент Сиссоку Эмбало, так и оппозиционный ему кандидат Фернанду Диаш.

Официальное оглашение итогов выборов ожидалось в четверг, однако уже в среду вооруженные люди в форме захватили ЦИК республики, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в стране.

Издание Jeune Afrique в среду со ссылкой на самого президента сообщило, что военные его арестовали. Представитель командования ВС в эфире государственного телевидения объявил о взятии контроля над страной, приостановке избирательного процесса, прекращении работы государственных ведомств и закрытии границ. Об их открытии впоследствии было объявлено в четверг.

Для управления республикой было создано военное командование, действие конституции приостановили до нормализации обстановки. Среди первых решений этого органа оказалось ограничение доступа к соцсетям - TikTok и Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), а также к видеохостингу YouTube, написала газета O Democrata. Утром в четверг посольство России в Гвинее-Бисау уточнило РИА Новости, что доступ ограничен практически ко всем соцсетям у пользователей сим-карт местного оператора Telecel, одного из двух в стране.

Посольство России на фоне напряженных событий в среду было переведено в режим повышенной готовности. В таком режиме его работа продолжается и днем в четверг, хотя обстановка вокруг дипмиссии, как рассказали там РИА Новости, относительно спокойная. Информации о российских гражданах, пострадавших при смене власти в среду, не поступало.

Под вопросом остается участь президента Умару Сиссоку Эмбало . В российском посольстве указали агентству, что достоверных сведений о его положении нет и по состоянию на середину четверга. Посольство Гвинеи-Бисау Москве продолжает работать, не располагая при этом сведениями о происходящем на родине, рассказали РИА Новости в дипмиссии африканской страны.

События в Гвинее-Бисау привлекли обширное внимание как в регионе, так и за его пределами. Экономическое сообщество западноафриканских государств заявило в четверг, что осуждает переворот и готово принять меры для восстановления конституционного порядка в стране. Министр по делам Африки в правительстве на востоке Ливии Иса Абдельмаджид в разговоре с РИА Новости отметил, что урегулированием кризиса в Гвинее-Бисау должен заняться Африканский союз

Гвинея-Бисау, провозгласившая независимость от Португалии в 1973 году, имеет богатую историю успешных переворотов и провалившихся попыток. Один лишь президент Сиссоку Эмбало, находившийся у власти с 2021 года, успел столкнуться с двумя неудавшимися – в 2022 и 2023 годах.