Коррупция мешает миграционному контролю, считает Гуцан

"Генпрокурор России отметил, что работа уполномоченных органов, в первую очередь при организации миграционного учета и контроля, сопровождается значительным числом нарушений и просчетов, принимаемые на государственном уровне меры по наведению порядка порой нивелируются проявлениями коррупции. Он обратил внимание на необходимость принятия согласованных мер по исправлению ситуации", - говорится в сообщении.