Коррупция мешает миграционному контролю, считает Гуцан - РИА Новости, 27.11.2025
14:32 27.11.2025
Коррупция мешает миграционному контролю, считает Гуцан
Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан заявил, что принимаемые на государственном уровне меры в сфере миграционного контроля и учета порой нивелируются... РИА Новости, 27.11.2025
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан заявил, что принимаемые на государственном уровне меры в сфере миграционного контроля и учета порой нивелируются проявлениями коррупции, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Под председательством Гуцана состоялось заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов России, посвященного работе правоохранительных и иных уполномоченных органов по профилактике, выявлению, пресечению и расследованию правонарушений и преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства
"Генпрокурор России отметил, что работа уполномоченных органов, в первую очередь при организации миграционного учета и контроля, сопровождается значительным числом нарушений и просчетов, принимаемые на государственном уровне меры по наведению порядка порой нивелируются проявлениями коррупции. Он обратил внимание на необходимость принятия согласованных мер по исправлению ситуации", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается в релизе, Гуцан подчеркнул необходимость культурной адаптации мигрантов в обществе на основе традиционных российских ценностей, их обучения в образовательных учреждениях, преодоление других вызовов в сфере их социализации.
