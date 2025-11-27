https://ria.ru/20251127/gruziya-2058045007.html
Сторонники грузинской оппозиции продолжают голодовку у здания парламента
2025-11-27T14:41:00+03:00
2025-11-27T14:41:00+03:00
2025-11-27T14:41:00+03:00
в мире
тбилиси
грузия
в мире, тбилиси, грузия
ТБИЛИСИ, 27 ноя - РИА Новости. Лидер грузинской оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Гедеван Попхадзе заявил в четверг журналистам, что он вместе с пятью сторонниками продолжает голодовку перед зданием парламента в Тбилиси, требуя назначения новых парламентских выборов.
Попхадзе вместе с активистами объявил голодовку 28 октября.
"За эти 31 день произошли некоторые изменения. Изначально четверо из нас начали голодовку - Дато Челидзе, Дареджан Цхвитария, Вахо Мачавариани и я. Появились два новых человека - Бадри и Роин", - заявил Попхадзе журналистам.
По его словам, "состояние голодающих удовлетворительное, все находятся под наблюдением врачей".
Участники голодовки требуют освободить политических заключенных и назначить новые парламентские выборы в Грузии
