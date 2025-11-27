Рейтинг@Mail.ru
Сторонники грузинской оппозиции продолжают голодовку у здания парламента
14:41 27.11.2025
Сторонники грузинской оппозиции продолжают голодовку у здания парламента
Сторонники грузинской оппозиции продолжают голодовку у здания парламента - РИА Новости, 27.11.2025
Сторонники грузинской оппозиции продолжают голодовку у здания парламента
Лидер грузинской оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Гедеван Попхадзе заявил в четверг журналистам, что он вместе с пятью сторонниками продолжает... РИА Новости, 27.11.2025
2025
Сторонники грузинской оппозиции продолжают голодовку у здания парламента

Сторонники оппозиции в Грузии продолжают голодовку у здания парламента в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 27 ноя - РИА Новости. Лидер грузинской оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Гедеван Попхадзе заявил в четверг журналистам, что он вместе с пятью сторонниками продолжает голодовку перед зданием парламента в Тбилиси, требуя назначения новых парламентских выборов.
Попхадзе вместе с активистами объявил голодовку 28 октября.
"За эти 31 день произошли некоторые изменения. Изначально четверо из нас начали голодовку - Дато Челидзе, Дареджан Цхвитария, Вахо Мачавариани и я. Появились два новых человека - Бадри и Роин", - заявил Попхадзе журналистам.
По его словам, "состояние голодающих удовлетворительное, все находятся под наблюдением врачей".
Участники голодовки требуют освободить политических заключенных и назначить новые парламентские выборы в Грузии.
