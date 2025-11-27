Сторонники грузинской оппозиции продолжают голодовку у здания парламента

ТБИЛИСИ, 27 ноя - РИА Новости. Лидер грузинской оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Гедеван Попхадзе заявил в четверг журналистам, что он вместе с пятью сторонниками продолжает голодовку перед зданием парламента в Тбилиси, требуя назначения новых парламентских выборов.

"За эти 31 день произошли некоторые изменения. Изначально четверо из нас начали голодовку - Дато Челидзе, Дареджан Цхвитария, Вахо Мачавариани и я. Появились два новых человека - Бадри и Роин", - заявил Попхадзе журналистам.