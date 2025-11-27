Рейтинг@Mail.ru
В Минпромторге высказались о Российско-Таиландском инвестиционном форуме - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:21 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/gruzdev-2057899760.html
В Минпромторге высказались о Российско-Таиландском инвестиционном форуме
В Минпромторге высказались о Российско-Таиландском инвестиционном форуме - РИА Новости, 27.11.2025
В Минпромторге высказались о Российско-Таиландском инвестиционном форуме
Проходящий на острове Пхукет Российско-Таиландский инвестиционный форум представляет собой эффективный инструмент налаживания взаимопонимания между участниками... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T07:21:00+03:00
2025-11-27T07:21:00+03:00
россия
таиланд
пхукет (остров)
алексей груздев
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
инвестиции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151845/65/1518456539_0:87:3001:1775_1920x0_80_0_0_c2c3aff8c6f046975d3853d2f9339cb7.jpg
https://ria.ru/20251126/sotrudnichestvo-2057715162.html
https://ria.ru/20251126/rets-2057710107.html
https://ria.ru/20250928/reshetnikov-2044858309.html
россия
таиланд
пхукет (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151845/65/1518456539_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_da5e6befcc3fb090b629f328dc2cf607.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, таиланд, пхукет (остров), алексей груздев, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), инвестиции
Россия, Таиланд, Пхукет (остров), Алексей Груздев, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Инвестиции
В Минпромторге высказались о Российско-Таиландском инвестиционном форуме

Груздев: назвал Российско-Таиландский инвестиционный форум эффективным

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Груздев Алексей Груздев
Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Груздев Алексей Груздев - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Груздев Алексей Груздев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПХУКЕТ (Таиланд), 27 ноя – РИА Новости. Проходящий на острове Пхукет Российско-Таиландский инвестиционный форум представляет собой эффективный инструмент налаживания взаимопонимания между участниками двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, рассказал РИА Новости на полях мероприятия заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.
"Я много лет уже занимаюсь построением отношений с Таиландом, но такого масштабного форума не помню. Даже то, что мы делали в 2019 году в Бангкоке – тогда форум был достаточно представительный, но, конечно, он был далек от того масштаба, который мы видим здесь", - сказал агентству замглавы минпромторга России.
Страны мира. Таиланд - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Финансовая инфраструктура является основой сотрудничества России и Таиланда
26 ноября, 14:26
Замминистра отметил, что трехдневная программа форума, посвященная практически всем направлениям существующего и потенциального сотрудничества России и Таиланда, должна, по его мнению, дать необходимый объединяющий эффект и укрепить взаимопонимание между деловыми сообществами двух стран.
"В первый день форума многие говорили, например, о том, что нам не хватает информации друг о друге, о наших возможностях. Такое мероприятие – как раз и есть самый прямой и эффективный инструмент устранения вот этого дефицита актуальной информации о возможностях друг друга", - сказал Груздев.
Он подчеркнул, что организатор форума, Российско-Таиландский деловой совет, представляет собой яркий пример того, как активные предприниматели могут объединять деловые круги.
Бангкок - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Российскому бизнесу стоит инвестировать в промышленность Таиланда
26 ноября, 14:15
"В Таиланде этот механизм заработал в полный рост: пришел (на пост председателя Российско-Таиландского делового совета – ред.) молодой промышленник Иван Демченко, который возглавляет металлургическую компанию. Он начинал с торговли здесь своей продукцией, а потом увлек и объединил своим примером деловые круги, и сегодня очень активно работает в поисках новых направлений сотрудничества", - продолжил замглавы минпромторга России.
Он отметив, что многие российские предприниматели, ориентируясь на успешный опыт председателя делового совета в этой стране, рассматривают возможности для расширения своего присутствия в регионе и в Таиланде в частности.
Российско-Таиландский инвестиционный форум проходит в таиландской островной провинции Пхукет 26-28 ноября. В мероприятии участвуют более 200 российских и таиландских компаний. В пленарных заседаниях и тематических сессиях форума принимают участие более 400 инвесторов и экспертов в сфере инвестиций.
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Решетников рассказал, какие страны заинтересованы в онлайн-рынке России
28 сентября, 07:17
 
РоссияТаиландПхукет (остров)Алексей ГруздевЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Инвестиции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала