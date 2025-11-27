Позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине, заявил Грушко

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине, так же, как и место европейских стран за столом переговоров, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Если говорить о нынешней позиции ЕС, то это только риторика. Она на самом деле на всех этапах конфликта исключала достижение урегулирования, как исключает и любое место Европы за столом переговоров, о чем Брюссель беспрерывно трубит буквально каждый день", - сказал он в ходе расширенного заседания экспертного совета при комитете ГД по международным делам на тему "Россия - ЕС: вероятность изменения политической ситуации".
"Если мы посмотрим на реальные позиции, которые озвучивают европейские лидеры, конечно, ни о каком месте и ни о каком вкладе европейских государств, которые объявляют войну с Россией, войну, конфликт на Украине, как влияющий непосредственно на жизненные интересы Европы и о том, что они мечтают об установлении мира, на самом деле эта позиция достижение мира исключает", - подчеркнул дипломат.