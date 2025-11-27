Рейтинг@Mail.ru
Позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине, заявил Грушко - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/grushko-2058035560.html
Позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине, заявил Грушко
Позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине, заявил Грушко - РИА Новости, 27.11.2025
Позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине, заявил Грушко
Позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине, так же, как и место европейских стран за столом переговоров, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T14:15:00+03:00
2025-11-27T14:15:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
александр грушко
евросоюз
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762278930_0:68:3147:1838_1920x0_80_0_0_03d67a1d7ea3d7e1a51e94e4d1967cc7.jpg
https://ria.ru/20251127/sanktsii-2057918572.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762278930_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_bb0ddc2a8261cab0f2373d7ecde69ffd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, александр грушко, евросоюз, госдума рф
В мире, Украина, Россия, Европа, Александр Грушко, Евросоюз, Госдума РФ
Позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине, заявил Грушко

Грушко: позиция ЕС на самом деле исключает достижение урегулирования на Украине

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине, так же, как и место европейских стран за столом переговоров, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Если говорить о нынешней позиции ЕС, то это только риторика. Она на самом деле на всех этапах конфликта исключала достижение урегулирования, как исключает и любое место Европы за столом переговоров, о чем Брюссель беспрерывно трубит буквально каждый день", - сказал он в ходе расширенного заседания экспертного совета при комитете ГД по международным делам на тему "Россия - ЕС: вероятность изменения политической ситуации".
"Если мы посмотрим на реальные позиции, которые озвучивают европейские лидеры, конечно, ни о каком месте и ни о каком вкладе европейских государств, которые объявляют войну с Россией, войну, конфликт на Украине, как влияющий непосредственно на жизненные интересы Европы и о том, что они мечтают об установлении мира, на самом деле эта позиция достижение мира исключает", - подчеркнул дипломат.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Politico узнал, что в ЕС думают насчет 20-го пакета санкций против России
Вчера, 09:50
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаАлександр ГрушкоЕвросоюзГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала